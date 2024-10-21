Молотком в яблоневом саду убили российского пилота самолета Ту-22М3 Голенкова, обстреливавшего ракетами Днепр и Кременчуг. ВИДЕО+ФОТО
Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском в России нашли труп начальника штаба авиационной эскадрильи авиационной группы армии РФ Дмитрия Голенкова.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.
Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.
В ГУР отметили, что рашист причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.
В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибло 22 человека, десятки получили ранения.
Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.
"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.
ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.
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Він лише виконував наказ. Треба знищувати тих, хто командує
"В конце-концов, это просто красиво" Молодці, підійшли до завдання творчо!
😂😂😂