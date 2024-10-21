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Молотком в яблоневом саду убили российского пилота самолета Ту-22М3 Голенкова, обстреливавшего ракетами Днепр и Кременчуг. ВИДЕО+ФОТО

Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском в России нашли труп начальника штаба авиационной эскадрильи авиационной группы армии РФ Дмитрия Голенкова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

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В ГУР отметили, что рашист причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибло 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

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"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в разведке.

Військовий ВМС РФ Дмитро Голенков ліквідований: деталі від ГУР
Військовий ВМС РФ Дмитро Голенков ліквідований: деталі від ГУР

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3698) россия (96192) военные преступления (1452) ГУР (469)


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Топ комментарии
+84
катюзі - по заслузі!
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21.10.2024 08:51 Ответить
+64
Новина - вогонь!!!
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21.10.2024 08:52 Ответить
+48
чудовий вибір інструменту
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21.10.2024 08:53 Ответить
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Кувалдами пригостили….
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21.10.2024 20:59 Ответить
Прям в яблучко
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21.10.2024 21:27 Ответить
Велика подяка ковалю, що відправив цю паскуду у пекло.
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21.10.2024 21:48 Ответить
Могли б классически - кувалдой.
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21.10.2024 22:37 Ответить
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21.10.2024 22:38 Ответить
Хлопецб аж втомився лупашить цого виродка..дихае важко..Молодця..))жирний зверок попався...
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21.10.2024 22:40 Ответить
Прям как у на нас в ТЦК часто- внезапная эпилепсия, бился молотком и спасти не смогли ))
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21.10.2024 22:41 Ответить
Рідкісний спосіб самогубства.
Він лише виконував наказ. Треба знищувати тих, хто командує
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21.10.2024 22:46 Ответить
возмездие
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21.10.2024 22:48 Ответить
Вай, вай, вай. Забился головой об молоток. Эвтаназия животного.
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21.10.2024 22:50 Ответить
Какую прекрасную жизнь прожил этот достойный человек. Гори теперь в аду, мразь. Смерть ворогам!
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21.10.2024 23:00 Ответить
Комусь на голову падає яблучко і він відкриває закон тяжіння, а комусь дірка в черепі, мабуть то доля
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21.10.2024 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mJag19WoAe0 ********** молоток Максвела
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21.10.2024 23:33 Ответить
"Молотком у яблуневому саду"

"В конце-концов, это просто красиво" Молодці, підійшли до завдання творчо!
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22.10.2024 01:07 Ответить
І так по домашньому.....
😂😂😂
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22.10.2024 07:38 Ответить
давно таких хороших новостей не читал
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22.10.2024 01:18 Ответить
Прямо таки залізна новина
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22.10.2024 02:30 Ответить
Молоток не простий, а з ознаками штучного інтелекту. Собаці - собача смерть.
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22.10.2024 04:37 Ответить
Надеюсь исполнитель не начнет вести себя как тот вертолетчик.
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22.10.2024 06:04 Ответить
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