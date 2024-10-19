ГУР подтверждает ликвидацию офицера российской армии Первухи в Луганске: его авто взорвали. ФОТО
18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ Патриот. Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Дмитрий Первуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как утверждается, в результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик был уничтожен.
Что известно о ликвидированном преступнике?
Первуха состоял на службе подчиненного генштабу ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.
На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".
ГУР МО напоминает - за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие!!!
Напомним, накануне в соцсетях сообщали, что в оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Московской области утром 16 октября застрелили 44-летнего заместителя начальника одной из воинских частей полковника Никиту Кленкова.
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ех... раз да много раз... дальняя дарога...
Плюс, називати їх як ми бажаємо, а не вони хочуть.
😂👍
Приїхав кістки погріти? В нього вийшло!