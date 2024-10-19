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ГУР подтверждает ликвидацию офицера российской армии Первухи в Луганске: его авто взорвали. ФОТО

18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ Патриот. Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Дмитрий Первуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как утверждается, в результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик был уничтожен.

ліквідовано окупанта Первуху
ліквідовано окупанта Первуху

Что известно о ликвидированном преступнике?

Первуха состоял на службе подчиненного генштабу ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.

На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

Также смотрите: Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО

ГУР МО напоминает - за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие!!!

Напомним, накануне в соцсетях сообщали, что в оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Московской области утром 16 октября застрелили 44-летнего заместителя начальника одной из воинских частей полковника Никиту Кленкова.

Автор: 

ликвидация (3686) Луганск (3165) ГУР (467)


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Топ комментарии
+19
Туди йому і дорога...
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19.10.2024 12:21 Ответить
+11
Не розумію , навіщо перекладати з російської на українську імена та прізвища бо він не Дмитро , а Дмітрій з фамілією Пєрвуха , це всеодно , що перекласти Джон на Іван.
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19.10.2024 12:59 Ответить
+9
Неодноразово це писав.на гілці адміна,за що був покараний на 3 дні
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19.10.2024 13:21 Ответить
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19.10.2024 12:20 Ответить
Туди йому і дорога...
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19.10.2024 12:21 Ответить
Здоров'я і успіхів всім учасникам конфлікту.
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19.10.2024 12:23 Ответить
Ех, а такий був ''первачок'', напевне градусів під сімдесят.
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19.10.2024 12:29 Ответить
гарна робота - патріот гірше скорлупи яєчка - на ньому лише смертники езжають до кобзона
ех... раз да много раз... дальняя дарога...
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19.10.2024 12:33 Ответить
🤣🤣🤣
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19.10.2024 17:31 Ответить
по даху видно - трохи тиск був у салоні піднявся.
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19.10.2024 12:35 Ответить
Співзвучно з сивохою, земля їм склобетоном.
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19.10.2024 12:42 Ответить
Не розумію , навіщо перекладати з російської на українську імена та прізвища бо він не Дмитро , а Дмітрій з фамілією Пєрвуха , це всеодно , що перекласти Джон на Іван.
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19.10.2024 12:59 Ответить
Неодноразово це писав.на гілці адміна,за що був покараний на 3 дні
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19.10.2024 13:21 Ответить
Так , можна було ще і прізвище перекласти, Пєрвуха - українською Первак.
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19.10.2024 13:26 Ответить
Або оце ще…….заступника начальника однієї із військових частинДжерело:
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19.10.2024 14:26 Ответить
А воно так з їх точки зору звучить дошкупьніше, мол обозвали меня не Химеон, а Хымка... .
Плюс, називати їх як ми бажаємо, а не вони хочуть.
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19.10.2024 15:35 Ответить
+💯!

😂👍
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19.10.2024 15:38 Ответить
Два пУтріота - в хлам! 😊 І орк, і драндулєт. Бінго!
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19.10.2024 13:02 Ответить
"...пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ." Джерело:

Приїхав кістки погріти? В нього вийшло!
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19.10.2024 13:03 Ответить
Нормальну людину "первуха" не назовуть.
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19.10.2024 13:28 Ответить
Всі кацапи , які зазіхнули на нашу землю , будуть знищені 100%😡
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19.10.2024 13:45 Ответить
Гарно було б щоб вдова на гробові ще з передозу здохла...
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19.10.2024 13:50 Ответить
Ну, и качество сборки на УАЗе!
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19.10.2024 14:15 Ответить
Снимите с ручника и руль прикрутите
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19.10.2024 14:32 Ответить
ото б я перся з новосибірська в Український Луганськ, щоб в машині підірвали казкові довбодятли!
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19.10.2024 19:26 Ответить
 
 