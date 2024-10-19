ГУР підтверджує ліквідацію офіцера російської армії Первухи в Луганську: його авто підірвали. ФОТО

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор Дмитро Первуха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як стверджується, внаслідок вибуху причетного до воєнних злочинів загарбника було знищено.





Що відомо про ліквідованого злочинця?

Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України майор Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

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ГУР МО нагадує - за кожен злочин проти України буде справедлива відплата!!!

Нагадаємо, напередодні в соцмережах повідомляли, що в окупованому Луганську вибухнув автомобіль із російським офіцером.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Московській області вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.