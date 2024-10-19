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ГУР підтверджує ліквідацію офіцера російської армії Первухи в Луганську: його авто підірвали. ФОТО

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор Дмитро Первуха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як стверджується, внаслідок вибуху причетного до воєнних злочинів загарбника було знищено.

ліквідовано окупанта Первуху
ліквідовано окупанта Первуху

Що відомо про ліквідованого злочинця?

Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України майор Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Також дивіться: Бійці Президентської бригади нищать групу російської піхоти на Сватівському напрямку. ВIДЕО

ГУР МО нагадує - за кожен злочин проти України буде справедлива відплата!!!

Нагадаємо, напередодні в соцмережах повідомляли, що в окупованому Луганську вибухнув автомобіль із російським офіцером.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Московській області вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова.

Автор: 

ліквідація (4075) Луганськ (577) ГУР (545)


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Топ коментарі
+19
Туди йому і дорога...
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19.10.2024 12:21 Відповісти
+11
Не розумію , навіщо перекладати з російської на українську імена та прізвища бо він не Дмитро , а Дмітрій з фамілією Пєрвуха , це всеодно , що перекласти Джон на Іван.
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19.10.2024 12:59 Відповісти
+9
Неодноразово це писав.на гілці адміна,за що був покараний на 3 дні
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19.10.2024 13:21 Відповісти
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19.10.2024 12:20 Відповісти
Туди йому і дорога...
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19.10.2024 12:21 Відповісти
Здоров'я і успіхів всім учасникам конфлікту.
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19.10.2024 12:23 Відповісти
Ех, а такий був ''первачок'', напевне градусів під сімдесят.
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19.10.2024 12:29 Відповісти
гарна робота - патріот гірше скорлупи яєчка - на ньому лише смертники езжають до кобзона
ех... раз да много раз... дальняя дарога...
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19.10.2024 12:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.10.2024 17:31 Відповісти
по даху видно - трохи тиск був у салоні піднявся.
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19.10.2024 12:35 Відповісти
Співзвучно з сивохою, земля їм склобетоном.
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19.10.2024 12:42 Відповісти
Не розумію , навіщо перекладати з російської на українську імена та прізвища бо він не Дмитро , а Дмітрій з фамілією Пєрвуха , це всеодно , що перекласти Джон на Іван.
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19.10.2024 12:59 Відповісти
Неодноразово це писав.на гілці адміна,за що був покараний на 3 дні
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19.10.2024 13:21 Відповісти
Так , можна було ще і прізвище перекласти, Пєрвуха - українською Первак.
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19.10.2024 13:26 Відповісти
Або оце ще…….заступника начальника однієї із військових частинДжерело:
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19.10.2024 14:26 Відповісти
А воно так з їх точки зору звучить дошкупьніше, мол обозвали меня не Химеон, а Хымка... .
Плюс, називати їх як ми бажаємо, а не вони хочуть.
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19.10.2024 15:35 Відповісти
+💯!

😂👍
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19.10.2024 15:38 Відповісти
Два пУтріота - в хлам! 😊 І орк, і драндулєт. Бінго!
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19.10.2024 13:02 Відповісти
"...пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ." Джерело:

Приїхав кістки погріти? В нього вийшло!
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19.10.2024 13:03 Відповісти
Нормальну людину "первуха" не назовуть.
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19.10.2024 13:28 Відповісти
Всі кацапи , які зазіхнули на нашу землю , будуть знищені 100%😡
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19.10.2024 13:45 Відповісти
Гарно було б щоб вдова на гробові ще з передозу здохла...
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19.10.2024 13:50 Відповісти
Ну, и качество сборки на УАЗе!
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19.10.2024 14:15 Відповісти
Снимите с ручника и руль прикрутите
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19.10.2024 14:32 Відповісти
ото б я перся з новосибірська в Український Луганськ, щоб в машині підірвали казкові довбодятли!
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19.10.2024 19:26 Відповісти
 
 