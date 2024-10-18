В окупованому Луганську вибухнув автомобіль із російським офіцером. ВIДЕО

В окупованому Луганську на вулиці вибухнув автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі повідомляють, що під час вибуху був ліквідований начальник штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847 273-го розвідувального центру майор Дмитро Первуха. Деякі джерела запевняють, що в автомобілі перебував командувач 2-м армійським корпусом так званої народної міліції "ЛНР" Еседулла Абачев.

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