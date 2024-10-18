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Новини Відео Війна
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В окупованому Луганську вибухнув автомобіль із російським офіцером. ВIДЕО

В окупованому Луганську на вулиці вибухнув автомобіль. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі повідомляють, що під час вибуху був ліквідований начальник штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847 273-го розвідувального центру майор Дмитро Первуха. Деякі джерела запевняють, що в автомобілі перебував командувач 2-м армійським корпусом так званої народної міліції "ЛНР" Еседулла Абачев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську пролунали вибухи, почалася пожежа на машинобудівному заводі, - глава ОВА Лисогор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4514) Луганськ (577)


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Топ коментарі
+16
Здох кацап і пуй з ним
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18.10.2024 16:33 Відповісти
+10
Черговий, па-службє,
Усміхнувся старік...

😂👍

.
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18.10.2024 16:18 Відповісти
+10
Не поделили бабло.
Это у них норма.
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18.10.2024 16:33 Відповісти
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Черговий, па-службє,
Усміхнувся старік...

😂👍

.
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18.10.2024 16:18 Відповісти
Заабдулився!
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19.10.2024 14:46 Відповісти
Шкода авто гарне а тому підару щоб і на тому світі не було мпокою
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18.10.2024 16:19 Відповісти
Вам тоді має бути шкода дві автомашини, відео зліплено з двох різних епізодів, дивно, що ніхто не помітив цього.
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19.10.2024 09:19 Відповісти
Здох кацап і пуй з ним
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18.10.2024 16:33 Відповісти
Не факт, что он с ним остался...
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18.10.2024 16:54 Відповісти
Не поделили бабло.
Это у них норма.
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18.10.2024 16:33 Відповісти
Ошмёток под номером 4 - это всё. что от Первухи осталось? 🧐
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18.10.2024 16:49 Відповісти
Майор Первуха, он же Петуха , курятного штаба.
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18.10.2024 16:53 Відповісти
Еседулла Абачев

що ще додати?
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18.10.2024 17:09 Відповісти
Мабуть корінний луганчанин...
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18.10.2024 20:04 Відповісти
Магнітниє бурі...
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18.10.2024 17:44 Відповісти
оце діло,скатертью дорога
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18.10.2024 17:46 Відповісти
Останки водителя отделались легким испугом 😁
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18.10.2024 18:05 Відповісти
Нє в пєрвой подумав пєрвуха побачивши кабздона в люстерко заднього виду.
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18.10.2024 18:28 Відповісти
Первуха, Абачев... Одні манкурти. А де ж Іваноф, Пітроф, Сідараф?
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18.10.2024 18:38 Відповісти
вони добривом лежать в полях.)))
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18.10.2024 21:01 Відповісти
Это точно одна и та же машина? На видео со взрывом как будто truck(pickup) с открытым кузовом.
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18.10.2024 18:49 Відповісти
і чомусь перемістився на протилежний бік дороги, чого точно не міг зробити в тому стані
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19.10.2024 10:44 Відповісти
ім"я дагестанське. він такий русский, як путін балєріна
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18.10.2024 19:43 Відповісти
Испытание автомобиля в качестве стартовой площадки для запуска на орбиту прошло успешно!! С чем и поздравляем новоявленного космонавта (посмертно)!
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18.10.2024 21:27 Відповісти
Подяка тому хто це зробив!
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18.10.2024 21:29 Відповісти
Хотіли собачку погодувати, а все м'ясо кудись розлетілось.
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18.10.2024 21:44 Відповісти
это бабры перегрызли топливный труба. спасиба бабрам.
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18.10.2024 22:53 Відповісти
або це якась конспірологія, або до та після я бачу різні автівки та різні локації
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19.10.2024 10:40 Відповісти
Якщо кожен день буде вибухати 1 авто з одним російським офіцером то для виздихування через вибух 1 міліона російських покидьків-офіцерів знадобиться 1 міліон автівок і 2740 років.
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19.10.2024 12:08 Відповісти
 
 