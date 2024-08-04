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В окупованому Луганську пролунали вибухи, почалася пожежа на машинобудівному заводі, - глава ОВА Лисогор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 4 серпня, в тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.

Про це пише в Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що інформаційні ресурси загарбників заявляють про 12 вибухів в окупованому Луганську.

вибух

За словами Лисогора, пожежа спалахнула на майданчиках машинобудівного заводу в окупованому Луганську.

"Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали", - написав посадовець.

Також російські ЗМІ та соцмережі писали, що вдень 4 серпня лунали вибухи і в окупованих Донецьку та Макіїівці.

Дивіться також: Вибухи пролунали в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4450) Луганськ (576)


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День Військово Повітряних Сил.
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04.08.2024 19:12 Відповісти
Жилой дом дєтоніруєт

https://t.me/Porohobotchenko/34783
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04.08.2024 19:16 Відповісти
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04.08.2024 19:17 Відповісти
кондиціонери хором йо..бнули, таке буває
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04.08.2024 19:19 Відповісти
Нігуя собі - завод працює - може ше и патроннии дає план
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04.08.2024 19:29 Відповісти
Наконец-то начали дамбить бомбас?
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04.08.2024 20:13 Відповісти
Сподіваюся, персонал побачив приліт зсередини.
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04.08.2024 20:53 Відповісти
 
 