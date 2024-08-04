В окупованому Луганську пролунали вибухи, почалася пожежа на машинобудівному заводі, - глава ОВА Лисогор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 4 серпня, в тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.

Про це пише в Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що інформаційні ресурси загарбників заявляють про 12 вибухів в окупованому Луганську.

За словами Лисогора, пожежа спалахнула на майданчиках машинобудівного заводу в окупованому Луганську.

"Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали", - написав посадовець.

Також російські ЗМІ та соцмережі писали, що вдень 4 серпня лунали вибухи і в окупованих Донецьку та Макіїівці.

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