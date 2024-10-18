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В оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером. ВИДЕО

В оккупированном Луганске на улице взорвался автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают, что во время взрыва был ликвидирован начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 273-го разведывательного центра майор Дмитрий Первуха. Некоторые источники уверяют, что в автомобиле находился командующий 2-м армейским корпусом так называемой народной милиции "ЛНР" Эседулла Абачев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Луганске прогремели взрывы, начался пожар на машиностроительном заводе, - глава ОГА Лысогор. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6805) Луганск (3165)


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Топ комментарии
+16
Здох кацап і пуй з ним
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18.10.2024 16:33 Ответить
+10
Черговий, па-службє,
Усміхнувся старік...

😂👍

.
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18.10.2024 16:18 Ответить
+10
Не поделили бабло.
Это у них норма.
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18.10.2024 16:33 Ответить
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Черговий, па-службє,
Усміхнувся старік...

😂👍

.
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18.10.2024 16:18 Ответить
Заабдулився!
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19.10.2024 14:46 Ответить
Шкода авто гарне а тому підару щоб і на тому світі не було мпокою
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18.10.2024 16:19 Ответить
Вам тоді має бути шкода дві автомашини, відео зліплено з двох різних епізодів, дивно, що ніхто не помітив цього.
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19.10.2024 09:19 Ответить
Здох кацап і пуй з ним
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18.10.2024 16:33 Ответить
Не факт, что он с ним остался...
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18.10.2024 16:54 Ответить
Не поделили бабло.
Это у них норма.
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18.10.2024 16:33 Ответить
Ошмёток под номером 4 - это всё. что от Первухи осталось? 🧐
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18.10.2024 16:49 Ответить
Майор Первуха, он же Петуха , курятного штаба.
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18.10.2024 16:53 Ответить
Еседулла Абачев

що ще додати?
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18.10.2024 17:09 Ответить
Мабуть корінний луганчанин...
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18.10.2024 20:04 Ответить
Магнітниє бурі...
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18.10.2024 17:44 Ответить
оце діло,скатертью дорога
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18.10.2024 17:46 Ответить
Останки водителя отделались легким испугом 😁
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18.10.2024 18:05 Ответить
Нє в пєрвой подумав пєрвуха побачивши кабздона в люстерко заднього виду.
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18.10.2024 18:28 Ответить
Первуха, Абачев... Одні манкурти. А де ж Іваноф, Пітроф, Сідараф?
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18.10.2024 18:38 Ответить
вони добривом лежать в полях.)))
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18.10.2024 21:01 Ответить
Это точно одна и та же машина? На видео со взрывом как будто truck(pickup) с открытым кузовом.
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18.10.2024 18:49 Ответить
і чомусь перемістився на протилежний бік дороги, чого точно не міг зробити в тому стані
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19.10.2024 10:44 Ответить
ім"я дагестанське. він такий русский, як путін балєріна
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18.10.2024 19:43 Ответить
Испытание автомобиля в качестве стартовой площадки для запуска на орбиту прошло успешно!! С чем и поздравляем новоявленного космонавта (посмертно)!
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18.10.2024 21:27 Ответить
Подяка тому хто це зробив!
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18.10.2024 21:29 Ответить
Хотіли собачку погодувати, а все м'ясо кудись розлетілось.
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18.10.2024 21:44 Ответить
это бабры перегрызли топливный труба. спасиба бабрам.
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18.10.2024 22:53 Ответить
або це якась конспірологія, або до та після я бачу різні автівки та різні локації
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19.10.2024 10:40 Ответить
Якщо кожен день буде вибухати 1 авто з одним російським офіцером то для виздихування через вибух 1 міліона російських покидьків-офіцерів знадобиться 1 міліон автівок і 2740 років.
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19.10.2024 12:08 Ответить
 
 