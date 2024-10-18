В оккупированном Луганске взорвался автомобиль с российским офицером. ВИДЕО
В оккупированном Луганске на улице взорвался автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают, что во время взрыва был ликвидирован начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 273-го разведывательного центра майор Дмитрий Первуха. Некоторые источники уверяют, что в автомобиле находился командующий 2-м армейским корпусом так называемой народной милиции "ЛНР" Эседулла Абачев.
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+16 Amber
показать весь комментарий18.10.2024 16:33 Ответить Ссылка
+10 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий18.10.2024 16:18 Ответить Ссылка
+10 Nikol Kovalenko
показать весь комментарий18.10.2024 16:33 Ответить Ссылка
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Усміхнувся старік...
😂👍
.
Это у них норма.
що ще додати?