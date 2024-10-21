Ликвидированный оккупант без штанов валяется в поле после атаки украинского дрона. ВИДЕО 18+
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили российский штурм с участием 23 единиц бронетехники.
Российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Наши же бойцы уничтожили 5 бронемашин и 1 танк, также 3 ББМ и 1 танк - повредили. Уцелевшая вражеская бронетехника после боя бросилась наутек, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинским защитникам удалось ликвидировать 24 российских солдат, еще 20 - ранить.
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