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Ликвидированный оккупант без штанов валяется в поле после атаки украинского дрона. ВИДЕО 18+

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили российский штурм с участием 23 единиц бронетехники.

Российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Наши же бойцы уничтожили 5 бронемашин и 1 танк, также 3 ББМ и 1 танк - повредили. Уцелевшая вражеская бронетехника после боя бросилась наутек, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинским защитникам удалось ликвидировать 24 российских солдат, еще 20 - ранить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 79 ОДШБр из ПТРК "Javelin" уничтожают российский танк вместе с экипажем на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) штурм (534) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+20
79-ій черговий респектище-знищуйте ращистів ще ще та ще...
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21.10.2024 16:40 Ответить
+12
Таке відчуття що вони штани знімають перед атакою дрона, щоб, якщо виживе, то буде щось чисте натягти
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21.10.2024 16:39 Ответить
+10
улыбчивый какой, в самом конце записи, наверное квартиру в Одессе или на Печерске представляет
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21.10.2024 17:24 Ответить
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ЛЕГО ***.. Хай їх шматочками!
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21.10.2024 16:38 Ответить
И молодая все ж узнает, какой у парня был конец.
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21.10.2024 19:53 Ответить
цыклоп)
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21.10.2024 16:39 Ответить
Таке відчуття що вони штани знімають перед атакою дрона, щоб, якщо виживе, то буде щось чисте натягти
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21.10.2024 16:39 Ответить
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21.10.2024 18:03 Ответить
79-ій черговий респектище-знищуйте ращистів ще ще та ще...
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21.10.2024 16:40 Ответить
Ага...розповідають...що в рашистів вже техніка закінчується...ну..ну...так як з літаками розповідали..ось..ось...
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21.10.2024 16:47 Ответить
чув дзвін та не знаєш де він?
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22.10.2024 11:49 Ответить
я тобі звичайно не відкрию таємницю, але для 73% це мабуть буде відкриття, бо вони техніку роблять, а не канючать по всьому світу і на виплати хоча б стартові для найманців не шкодують грошей,
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22.10.2024 12:44 Ответить
Просто чудово.
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21.10.2024 16:54 Ответить
А я милого узнаю по...
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21.10.2024 17:06 Ответить
ох и рыло в конце, чистый мутант
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21.10.2024 17:14 Ответить
Мабуть телепортувався:

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21.10.2024 18:04 Ответить
Орк!
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21.10.2024 21:16 Ответить
улыбчивый какой, в самом конце записи, наверное квартиру в Одессе или на Печерске представляет
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21.10.2024 17:24 Ответить
😂🤙
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30.10.2024 17:03 Ответить
голый навоевался ДО СХОЧУ !!!))))
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21.10.2024 17:39 Ответить
А я лягу-прилягу, край гастинца старова...
А кто будет на Берлин за Немками?
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21.10.2024 19:13 Ответить
у мене погано видно,не розібрав,він хоч в трусіках залишився чи без трусіков?
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21.10.2024 19:25 Ответить
І нікто нє узнаєт гдє могілка твоя!
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21.10.2024 19:49 Ответить
Как ***** Путин он же **** сказал , наши ребЯтя освобождают нашу землю , Мразь , это наши ребята и наши дети , освобождают, очищают мразь ,на нашей земле..
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21.10.2024 20:35 Ответить
Ну, хоч останньому сподобалось. Бо, на відео, всі якісь невеселі
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21.10.2024 22:04 Ответить
Смішний кацапчук)))
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21.10.2024 22:53 Ответить
what`s goin on? he is okay?yeah, basically I don't give a shit
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22.10.2024 00:11 Ответить
кино для взрослых ХХХ
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22.10.2024 00:58 Ответить
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22.10.2024 08:47 Ответить
Сказали, что путин россию с колен поднял, а тут такое на 52 сек. показывают...
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22.10.2024 09:19 Ответить
 
 