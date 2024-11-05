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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 701 650 человек (+1260 за сутки), 9208 танков, 20 150 артсистем, 18 581 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Ліквідація російської армії на ранок 5 листопада

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 701 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 701650 (+1260) человек,

танков - 9208 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 18581 (+43) ед,

артиллерийских систем - 20150 (+29) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29),

крылатые ракеты - 2631 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28278 (+41) ед,

специальная техника - 3587 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили минометные позиции противника вблизи Бахмута. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3763) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+23
@ "Цікава картинка виходить з падінням російських "сушок": немає ниття ні про френдліфаєр, ні будь-яких пояснень. Вони просто падають, що навіть екіпажі не встигають катапультуватись.
А згодом викладають некрологи..."

https://pbs.twimg.com/media/Gbi-u-PWMAA1z1G?format=jpg&name=900x900
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05.11.2024 08:06 Ответить
+11
так супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2024 08:15 Ответить
+11
Минув 3912 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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05.11.2024 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пишіть корейців скільки шт
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05.11.2024 08:00 Ответить
або pcs.
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05.11.2024 08:02 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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05.11.2024 08:04 Ответить
@ "Цікава картинка виходить з падінням російських "сушок": немає ниття ні про френдліфаєр, ні будь-яких пояснень. Вони просто падають, що навіть екіпажі не встигають катапультуватись.
А згодом викладають некрологи..."

https://pbs.twimg.com/media/Gbi-u-PWMAA1z1G?format=jpg&name=900x900
показать весь комментарий
05.11.2024 08:06 Ответить
так супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
Слава ЗСУ !!!
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05.11.2024 08:15 Ответить
Тут взагалі незрозуміло, з якого він етносу..
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05.11.2024 10:49 Ответить
судячи з ім'я та прізвища - франкоказах.
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05.11.2024 16:04 Ответить
А в звіті літачки вже півроку застигли на 369 і ні кроку...
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05.11.2024 10:28 Ответить
Хай ворог гадає.. Головне, що таки падають.
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05.11.2024 10:46 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.11.2024 08:31 Ответить
🙏🙏🙏
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05.11.2024 10:36 Ответить
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05.11.2024 08:55 Ответить
Минув 3912 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показать весь комментарий
05.11.2024 08:55 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2024 08:58 Ответить
 
 