Общие боевые потери РФ с начала войны – около 701 650 человек (+1260 за сутки), 9208 танков, 20 150 артсистем, 18 581 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 701 650 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 701650 (+1260) человек,
танков - 9208 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 18581 (+43) ед,
артиллерийских систем - 20150 (+29) ед,
РСЗО - 1245 (+0) ед,
средства ППО - 996 (+2) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29),
крылатые ракеты - 2631 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28278 (+41) ед,
специальная техника - 3587 (+0)
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Слава ЗСУ !!!
130! одиниць техніки та 1269! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 82 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 701 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.