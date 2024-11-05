Общие боевые потери РФ с начала войны – около 701 650 человек (+1260 за сутки), 9208 танков, 20 150 артсистем, 18 581 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 701 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 701650 (+1260) человек,

танков - 9208 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 18581 (+43) ед,

артиллерийских систем - 20150 (+29) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29),

крылатые ракеты - 2631 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28278 (+41) ед,

специальная техника - 3587 (+0)

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