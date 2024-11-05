С начала года Силы обороны уничтожили более 3 тысяч российских танков, - Минобороны

За 10 месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили 3 179 танков армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В танковом батальоне - 31 танк. Таким образом с начала года выведено из строя условно 102 танковых батальона оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Генерального штаба ВСУ, наши подразделения 12 мая поразили 31 танк оккупантов.

"Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора более 9 млрд долларов США", - отмечают в Минобороны.

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