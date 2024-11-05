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С начала года Силы обороны уничтожили более 3 тысяч российских танков, - Минобороны

Знищення російської техніки

За 10 месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили 3 179 танков армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В танковом батальоне - 31 танк. Таким образом с начала года выведено из строя условно 102 танковых батальона оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Генерального штаба ВСУ, наши подразделения 12 мая поразили 31 танк оккупантов.

"Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора более 9 млрд долларов США", - отмечают в Минобороны.

Также смотрите: Украинские воины затрофеили редкий вариант новейшего российского танка Т-90С. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9449) танк (2283) уничтожение (7379)


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Молодці! А скільки з них орки відновили?
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05.11.2024 14:24 Ответить
Якщо брати по книжці, то 1 знищений приблизно до трьох поранених окупантів. Думаю, з танками +- така ж ситуація.
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05.11.2024 14:32 Ответить
це дуже пальцем в сра... небо.
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05.11.2024 15:49 Ответить
Коли поле бою залишається за орками то майже всі незгорілі танки підлягають ремонту та відновленню.Прикро, на Донбасі так воно і є
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05.11.2024 18:40 Ответить
А скільки залишилось ?
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05.11.2024 14:24 Ответить
кто разрешил хлеб у зеленского забирать? он у нас підрах уй-первый
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05.11.2024 15:03 Ответить
Де вони їх беруть?
Але ж піхота їде на самокатах,а
це свідчить про дефіцит танків
та БМП у кацапів.Зараз вони
клепають шахеди і ракети
замість масла.
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05.11.2024 15:43 Ответить
 
 