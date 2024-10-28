РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9514 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 538 17

Украинские воины затрофеили редкий вариант новейшего российского танка Т-90С. ВИДЕО

Бойцы бронегруппы К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы затрофеили редкий танк Т-90С, который является экспортной версией новейшего российского танка Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.

"На Северском направлении украинские танкисты затрофеили редкий российский танк Т-90С, экспортный вариант Т-90. Этот экземпляр оснащен мангалом, средствами радиоэлектронной борьбы, камерами обзора и самодельным тралом для защиты днища корпуса от мин. Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины, развернув башню в сторону противника", - говорится в комментарии к публикации.

Смотрите также: Украинские бойцы победили в дуэли на БМП-2 и затрофеили вражескую бронемашину. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 409-го ОСБт затрофеили на Курщине вражескую станцию спутниковой связи Р-448. ФОТО

Автор: 

танк (2279) 54 отдельная мехбригада (184) трофеи (182)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины
показать весь комментарий
28.10.2024 10:57 Ответить
+3
Не русский, а росіянский
показать весь комментарий
28.10.2024 10:14 Ответить
+3
русский. цей народ-3.14дорас несе повну відповідальність за все
показать весь комментарий
28.10.2024 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не русский, а росіянский
показать весь комментарий
28.10.2024 10:14 Ответить
русский. цей народ-3.14дорас несе повну відповідальність за все
показать весь комментарий
28.10.2024 10:44 Ответить
Русский - это этническая принадлежность, а россияне - принадлежность к недостране. Буряты, чеченцы, дагестанцы - это россияне, но никак не русские. Преступления творят против украинцев россияне, а не одни только русские. Это важно для правильного формирования восприятия. Все порабащенные народы рф виновны вместе с русской частью населения рф.
показать весь комментарий
28.10.2024 10:52 Ответить
ruski - eta vid beshenstva , prinadlezhnost ! Ti naverna sputal s russami 🤷
показать весь комментарий
28.10.2024 11:29 Ответить
Iesli podhvatit infekciu , to ruskim mozhet stati buriat , chechen , latish , ukrainec , kazah ili nemec ...da kto ugodna !
показать весь комментарий
28.10.2024 11:33 Ответить
немає такого етноса і національності
показать весь комментарий
28.10.2024 12:10 Ответить
Серьезно? "Русский - это этническая принадлежность" - принадлежност к чему? Какой земле, народу. Угрофинскому? Других в Залесье не наблюдалось.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:17 Ответить
Вас забанили в Википедии? Или вы не умеете ей пользоваться? Начните со слова "этнос".
показать весь комментарий
28.10.2024 13:30 Ответить
их этнос - мокша да меря. к Руси они имеют такое же отношение, как морская свинка к морю.
просто, их тяготит их ордынское прошлое...
показать весь комментарий
28.10.2024 14:58 Ответить
Этнос знаю, не знаю "руский этнос". Угрофинский знаю, потом называли их московитами. А откуда, с какого бодуна они стали "рускими"? Кто и когда употребил по отношению к ним это определение? Википедия что там, или забанили?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:33 Ответить
Є трохи...брянськ смоленськ, зкацаплені українці кубані, вятичі....хоча пофіг біосміття
показать весь комментарий
28.10.2024 16:32 Ответить
Масквабадские угрофины их вырезали по своей традиции, выселили, а многим удалось сбежать. Ещё курва-немка требовала от поляков и шведов их вернуть. Потом заселили эти земли дикарями.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:36 Ответить
"Все порабащенные народы рф виновны вместе с русской частью населения рф"

ти сам хоч зрозумів яку }{уйню написав?
Рузкій нарот-піторас винен як у поневоленні народів так і в розв'язуванні агресивної війни.
бурятам та іншим можна закинуті хіба що недостатній опір і то не факт, бо всіх хто може чинити опір русня знищує зазвичай першими.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:44 Ответить
Преступления творят против украинцев россияне, а не одни только русские.
Буряты воюющие на стороне рашки по-вашему невинны? Чеченцы тоже ягнята?
Видимо у вас логика отличная от моей.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:06 Ответить
рузкіє винувати набагато більше за інших. Ті самі чеченці майже не воюють за рашку окрім Ахмату - але Ахмат шариться по тилах і більше пистить на камеру. Так само і інші народи кавказу які в основному зберегли хоч якусь автономію і тому не мають сильного бажання воювати за русню.
А ось бурятів та інші сибірські народу русня пригнічували сильніше і вони свого часу змогли вчинити їм достаній опір - як результат їх було оскотинено до рівня бомжів і вони готові воювати за копійки, втративши рештки національної і людської гідності. Тому винувата саме РУСНЯ як нація, а інші нації там поневолені, їх національні еліти або нічого не кажуть про війну або тримають нейтралітет або й закликають не піддаватись імперській шизі - перевежно з-за кордону звичайно бо на рашці за таке вбивають.
показать весь комментарий
24.12.2024 12:14 Ответить
Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины
показать весь комментарий
28.10.2024 10:57 Ответить
Мабуть кацапи обосралися в ньому по повній.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:34 Ответить
 
 