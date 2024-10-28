Украинские воины затрофеили редкий вариант новейшего российского танка Т-90С. ВИДЕО

Бойцы бронегруппы К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы затрофеили редкий танк Т-90С, который является экспортной версией новейшего российского танка Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.

"На Северском направлении украинские танкисты затрофеили редкий российский танк Т-90С, экспортный вариант Т-90. Этот экземпляр оснащен мангалом, средствами радиоэлектронной борьбы, камерами обзора и самодельным тралом для защиты днища корпуса от мин. Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины, развернув башню в сторону противника", - говорится в комментарии к публикации.

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