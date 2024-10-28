Украинские воины затрофеили редкий вариант новейшего российского танка Т-90С. ВИДЕО
Бойцы бронегруппы К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы затрофеили редкий танк Т-90С, который является экспортной версией новейшего российского танка Т-90.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.
"На Северском направлении украинские танкисты затрофеили редкий российский танк Т-90С, экспортный вариант Т-90. Этот экземпляр оснащен мангалом, средствами радиоэлектронной борьбы, камерами обзора и самодельным тралом для защиты днища корпуса от мин. Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины, развернув башню в сторону противника", - говорится в комментарии к публикации.
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+12 Леопольд #594959
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+3 Сергей ок #311918
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+3 Yuri I #427530
показать весь комментарий28.10.2024 10:44 Ответить Ссылка
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просто, их тяготит их ордынское прошлое...
ти сам хоч зрозумів яку }{уйню написав?
Рузкій нарот-піторас винен як у поневоленні народів так і в розв'язуванні агресивної війни.
бурятам та іншим можна закинуті хіба що недостатній опір і то не факт, бо всіх хто може чинити опір русня знищує зазвичай першими.
Буряты воюющие на стороне рашки по-вашему невинны? Чеченцы тоже ягнята?
Видимо у вас логика отличная от моей.
А ось бурятів та інші сибірські народу русня пригнічували сильніше і вони свого часу змогли вчинити їм достаній опір - як результат їх було оскотинено до рівня бомжів і вони готові воювати за копійки, втративши рештки національної і людської гідності. Тому винувата саме РУСНЯ як нація, а інші нації там поневолені, їх національні еліти або нічого не кажуть про війну або тримають нейтралітет або й закликають не піддаватись імперській шизі - перевежно з-за кордону звичайно бо на рашці за таке вбивають.