УКР
Українські воїни затрофеїли рідкісний варіант новітнього російського танку Т-90С. ВIДЕО

Бійці бронегрупи К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи затрофеїли рідкісний танк Т-90С, який є експортною версією новітнього російського танку Т-90.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.

"На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С, експортний варіант Т-90. Цей екземпляр оснащений мангалом, засобами радіоелектронної боротьби, камерами огляду та саморобним тралом для захисту днища корпусу від мін. Тепер після ретельної дезінфекції він послужить силам оборони України, розгорнувши башту у бік супротивника", - йдеться у коментарії до публікації.

Дивіться також: Українські бійці перемогли у дуелі на БМП-2 та затрофеїли ворожу бронемашину. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 409-го ОСБт затрофеїли на Курщині ворожу станцію супутникового зв'язку Р-448. ФОТО

танк (2125) 54 окрема бригада (187) трофеї (191)
+12
Теперь после тщательной дезинфекции он послужит силам обороны Украины
28.10.2024 10:57 Відповісти
+3
Не русский, а росіянский
28.10.2024 10:14 Відповісти
+3
русский. цей народ-3.14дорас несе повну відповідальність за все
28.10.2024 10:44 Відповісти
Русский - это этническая принадлежность, а россияне - принадлежность к недостране. Буряты, чеченцы, дагестанцы - это россияне, но никак не русские. Преступления творят против украинцев россияне, а не одни только русские. Это важно для правильного формирования восприятия. Все порабащенные народы рф виновны вместе с русской частью населения рф.
28.10.2024 10:52 Відповісти
ruski - eta vid beshenstva , prinadlezhnost ! Ti naverna sputal s russami 🤷
28.10.2024 11:29 Відповісти
Iesli podhvatit infekciu , to ruskim mozhet stati buriat , chechen , latish , ukrainec , kazah ili nemec ...da kto ugodna !
28.10.2024 11:33 Відповісти
немає такого етноса і національності
28.10.2024 12:10 Відповісти
Серьезно? "Русский - это этническая принадлежность" - принадлежност к чему? Какой земле, народу. Угрофинскому? Других в Залесье не наблюдалось.
28.10.2024 13:17 Відповісти
Вас забанили в Википедии? Или вы не умеете ей пользоваться? Начните со слова "этнос".
28.10.2024 13:30 Відповісти
их этнос - мокша да меря. к Руси они имеют такое же отношение, как морская свинка к морю.
просто, их тяготит их ордынское прошлое...
28.10.2024 14:58 Відповісти
Этнос знаю, не знаю "руский этнос". Угрофинский знаю, потом называли их московитами. А откуда, с какого бодуна они стали "рускими"? Кто и когда употребил по отношению к ним это определение? Википедия что там, или забанили?
28.10.2024 17:33 Відповісти
Є трохи...брянськ смоленськ, зкацаплені українці кубані, вятичі....хоча пофіг біосміття
28.10.2024 16:32 Відповісти
Масквабадские угрофины их вырезали по своей традиции, выселили, а многим удалось сбежать. Ещё курва-немка требовала от поляков и шведов их вернуть. Потом заселили эти земли дикарями.
28.10.2024 17:36 Відповісти
"Все порабащенные народы рф виновны вместе с русской частью населения рф"

ти сам хоч зрозумів яку }{уйню написав?
Рузкій нарот-піторас винен як у поневоленні народів так і в розв'язуванні агресивної війни.
бурятам та іншим можна закинуті хіба що недостатній опір і то не факт, бо всіх хто може чинити опір русня знищує зазвичай першими.
31.10.2024 16:44 Відповісти
Преступления творят против украинцев россияне, а не одни только русские.
Буряты воюющие на стороне рашки по-вашему невинны? Чеченцы тоже ягнята?
Видимо у вас логика отличная от моей.
31.10.2024 17:06 Відповісти
рузкіє винувати набагато більше за інших. Ті самі чеченці майже не воюють за рашку окрім Ахмату - але Ахмат шариться по тилах і більше пистить на камеру. Так само і інші народи кавказу які в основному зберегли хоч якусь автономію і тому не мають сильного бажання воювати за русню.
А ось бурятів та інші сибірські народу русня пригнічували сильніше і вони свого часу змогли вчинити їм достаній опір - як результат їх було оскотинено до рівня бомжів і вони готові воювати за копійки, втративши рештки національної і людської гідності. Тому винувата саме РУСНЯ як нація, а інші нації там поневолені, їх національні еліти або нічого не кажуть про війну або тримають нейтралітет або й закликають не піддаватись імперській шизі - перевежно з-за кордону звичайно бо на рашці за таке вбивають.
24.12.2024 12:14 Відповісти
