Українські воїни затрофеїли рідкісний варіант новітнього російського танку Т-90С. ВIДЕО
Бійці бронегрупи К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи затрофеїли рідкісний танк Т-90С, який є експортною версією новітнього російського танку Т-90.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.
"На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С, експортний варіант Т-90. Цей екземпляр оснащений мангалом, засобами радіоелектронної боротьби, камерами огляду та саморобним тралом для захисту днища корпусу від мін. Тепер після ретельної дезінфекції він послужить силам оборони України, розгорнувши башту у бік супротивника", - йдеться у коментарії до публікації.
просто, их тяготит их ордынское прошлое...
ти сам хоч зрозумів яку }{уйню написав?
Рузкій нарот-піторас винен як у поневоленні народів так і в розв'язуванні агресивної війни.
бурятам та іншим можна закинуті хіба що недостатній опір і то не факт, бо всіх хто може чинити опір русня знищує зазвичай першими.
Буряты воюющие на стороне рашки по-вашему невинны? Чеченцы тоже ягнята?
Видимо у вас логика отличная от моей.
А ось бурятів та інші сибірські народу русня пригнічували сильніше і вони свого часу змогли вчинити їм достаній опір - як результат їх було оскотинено до рівня бомжів і вони готові воювати за копійки, втративши рештки національної і людської гідності. Тому винувата саме РУСНЯ як нація, а інші нації там поневолені, їх національні еліти або нічого не кажуть про війну або тримають нейтралітет або й закликають не піддаватись імперській шизі - перевежно з-за кордону звичайно бо на рашці за таке вбивають.