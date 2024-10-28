Українські воїни затрофеїли рідкісний варіант новітнього російського танку Т-90С. ВIДЕО

Бійці бронегрупи К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи затрофеїли рідкісний танк Т-90С, який є експортною версією новітнього російського танку Т-90.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.

"На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С, експортний варіант Т-90. Цей екземпляр оснащений мангалом, засобами радіоелектронної боротьби, камерами огляду та саморобним тралом для захисту днища корпусу від мін. Тепер після ретельної дезінфекції він послужить силам оборони України, розгорнувши башту у бік супротивника", - йдеться у коментарії до публікації.

