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Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО, - Міноборони

Україна випробує естонські ракети для збиття БПЛА

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technology надасть Україні для випробувань ракети ППО.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра оборони України Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перші зразки для тестів надійдуть до кінця 2024 року.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км. У разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

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Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії. Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", - зазначив заступник міністра.

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Автор: 

випробування (404) Міноборони (7523) ППО (3342) Естонія (1658)


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Топ коментарі
+4
Всі все щось роблять для нас,крім нас самих. А у нас зарплати сіловікам захмарни,пенсіі,корупція.І ще здорови сіловіки не хочуть воювати.
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08.11.2024 10:03 Відповісти
+4
Даже Эстония начала ракеты для ПВО производить. С карликовым криворожским гетьманом ничего хорошего ожидать НЕ приходится.
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08.11.2024 10:14 Відповісти
+3
Для БПЛА достатньо, якщо їх мобільні групи збивають з кулеметів. Тут головне вартість ракети, та швидке виробництво. Я колись бачив на фото установки Патріот намальовані Шахеди. По мені, це як мікроскопом цвяхи забивати.
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08.11.2024 10:13 Відповісти
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призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.
Хм, по-моєму, "стеля" у ішакєда може бути більше ніж 2 км.
5 км по висоті хоча б.
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08.11.2024 10:02 Відповісти
Да, как то маловата высота ракет... А шахедов около 4км. вроде
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08.11.2024 10:09 Відповісти
Для маскування та прихованого підльоту "шахеди" летять на малих висотах... Тому таких дальностей цілком вистачає...
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08.11.2024 10:33 Відповісти
Для БПЛА достатньо, якщо їх мобільні групи збивають з кулеметів. Тут головне вартість ракети, та швидке виробництво. Я колись бачив на фото установки Патріот намальовані Шахеди. По мені, це як мікроскопом цвяхи забивати.
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08.11.2024 10:13 Відповісти
Над містом (конкретно сьогодні вночі) вони літають доволі низько.
Якщо протиракети будуть не дуже дорогі, це було б чудовим вирішенням проблеми.
У стрілецької зброї занадто мала ефективність. Дешево, але й не вирішує питання...
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08.11.2024 10:13 Відповісти
Почнуть запускати високо. Мені не подобається таке обмеження за висотою, яке легко подолати простою зміною польотної програми ішакєда.
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08.11.2024 10:26 Відповісти
Поки що їх почали запускати нижче ніж раніше. Будуть запускати вище - буде інше вирішення проблеми.
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08.11.2024 10:32 Відповісти
То може одразу зробити ракету, яка дістає ішакєд на максимальній висоті?
Хоча, я не спеціаліст. Можливо, це на порядок дорожчою її зробить.
Але якщо вона взагалі не зможе виконувати свою функцію, то який у ній буде сенс? Викинуті гроші.
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08.11.2024 10:34 Відповісти
Так, вартість одразу зростає. А висота до 2 км завжди буде актуальною.
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08.11.2024 10:46 Відповісти
Велика висота польоту - значить і більш раннє їх виявлення навіть звукометрією. А коли звукометрія виявляє напрям руху цілі - ефективніше працюють зенітні прожектори - є більше часу на висвітлення цілі для стрільби зенітними кулеметами та автоматичними гарматами... І станції РЛС тоді працюють ефективніше... "Шахеди" тому й пускають низько - щоб з-за складок місцевості наші РЛС не могли виявить ціль...
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08.11.2024 10:38 Відповісти
Якби ж нам "Гепардів" штук триста, і стабільне постачання БК до них...
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08.11.2024 10:40 Відповісти
Шахеди вже давно літають ледве задівачи дахи будинків. Ви взагалі стежите як використовуються на практиці ???
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08.11.2024 10:14 Відповісти
В чому проблема пускати їх на максимальній висоті з різким падінням на ціль?
Ці ракети можуть швидко виявитись марними.
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Повільна ціль на високій висоті збивається легше
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08.11.2024 10:35 Відповісти
Ракетами.
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08.11.2024 10:36 Відповісти
Для цього є "Стріли" та британські, французські, американські ЗРК...
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08.11.2024 10:40 Відповісти
Але БК...
Ті ракети дорожчі за ішакєди, і роблять їх значно повільніше.
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08.11.2024 10:41 Відповісти
А скільки "незбиті" шкоди нароблять"? Порівняй вартість ракети "Нептун" чи БЕК "Магура" з вартістю ними знищених кораблів! Тут - те саме... Тільки діє вже проти нас...
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08.11.2024 10:44 Відповісти
Знаю, але тут є така штука... Якщо випустити всі ракети по ішакєдам, на міста полетять російські бомбери зі звичайними ФАБами під крилами.
Проблема з ракетами є, серйозна.
Минулого року в Одесі ішакєди збивали С-125 "Печори". Дві установки є на півдні, добре пам'ятаю, як вночі ракети з гуркітом йшли на перехоплення над морем, одна за одною.
Але вже рік, як і сьогодні, працює лише стволка. Навіть "Гепардів" немає, максимум - ЗУшки. Ракети пускають у критичних ситуаціях, або проти інших ракет.
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08.11.2024 10:47 Відповісти
Всі все щось роблять для нас,крім нас самих. А у нас зарплати сіловікам захмарни,пенсіі,корупція.І ще здорови сіловіки не хочуть воювати.
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08.11.2024 10:03 Відповісти
Де ти бачив здорових силовиків? Он прокурори і ті всі інваліди, ну майже всі. Не знаю, серед моїх знайомих є силовики. Кому до 55-ти ті всі воюють ще з 2014-го. Дехто вже поранений, дехто загинув, а дехто ще воює. А ті кому ближче за 60 майже всі то після інсульту, інфаркту, а деякі і по кілька перенесли. Які з них вояки?
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08.11.2024 10:14 Відповісти
а хто тоди по ресторанах ходить,хлопців бье,з радарами за кущами стоіть,по хатах ходять?Домовие?
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08.11.2024 10:20 Відповісти
Так то ж діючі мєнти, а не силовики пенсіонери. Без мєнтів ніяк, навіть під час війни. Не може суспільство залишитись без поліції, щоб їх всіх на фронт відправити. А те, що серед них є подонки це правда, на жаль... Це відображення суспільства, яке хворе теж на жаль...
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08.11.2024 10:24 Відповісти
Для них зараз "золота доба". Війна їх не стосується, розділяй та володарюй...
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Нам самим для начала нужно хотябы прибрать ларёчника из ОП!
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08.11.2024 11:02 Відповісти
Даже Эстония начала ракеты для ПВО производить. С карликовым криворожским гетьманом ничего хорошего ожидать НЕ приходится.
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08.11.2024 10:14 Відповісти
Вже деякі приватні оборонні підприємства тікають до Польщі. Там тільки раді. Наші круглопикі слуги душать все навкруги. Гетьманцев доведе або до майдану або до рабства.
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08.11.2024 10:16 Відповісти
А об этом обязательно из каждого утюга рассказывать?
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08.11.2024 11:01 Відповісти
До 2-х км за висотою дешевше та якісніше буде над великими містами запустити загороджувальні аеростати з тросами і сітками, як колись було у ДСВ
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08.11.2024 17:28 Відповісти
 
 