Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО, - Міноборони
Естонська оборонна компанія Frankenburg Technology надасть Україні для випробувань ракети ППО.
Про це йшлося на зустрічі заступника міністра оборони України Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що перші зразки для тестів надійдуть до кінця 2024 року.
Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км. У разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.
Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.
Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії. Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.
"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", - зазначив заступник міністра.
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Хм, по-моєму, "стеля" у ішакєда може бути більше ніж 2 км.
5 км по висоті хоча б.
Якщо протиракети будуть не дуже дорогі, це було б чудовим вирішенням проблеми.
У стрілецької зброї занадто мала ефективність. Дешево, але й не вирішує питання...
Хоча, я не спеціаліст. Можливо, це на порядок дорожчою її зробить.
Але якщо вона взагалі не зможе виконувати свою функцію, то який у ній буде сенс? Викинуті гроші.
Ці ракети можуть швидко виявитись марними.
Ті ракети дорожчі за ішакєди, і роблять їх значно повільніше.
Проблема з ракетами є, серйозна.
Минулого року в Одесі ішакєди збивали С-125 "Печори". Дві установки є на півдні, добре пам'ятаю, як вночі ракети з гуркітом йшли на перехоплення над морем, одна за одною.
Але вже рік, як і сьогодні, працює лише стволка. Навіть "Гепардів" немає, максимум - ЗУшки. Ракети пускають у критичних ситуаціях, або проти інших ракет.