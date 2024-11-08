Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО, - Міноборони

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technology надасть Україні для випробувань ракети ППО.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра оборони України Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перші зразки для тестів надійдуть до кінця 2024 року.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км. У разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Також читайте: Підтримка України визначатиме майбутнє ЄС, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії. Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", - зазначив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має зробити все для реалізації "Плану перемоги" Зеленського, - прем’єр-міністр Естонії Міхал