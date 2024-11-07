Підтримка України визначатиме майбутнє ЄС, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Євросоюз має зробити більше для захисту Києва, оскільки від цього залежить майбутнє ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Якщо дати Росії силою змінити кордони України, то це зруйнує європейські цінності. Війна РФ в Україні залишить незгладимий слід в історії Європи", - наголосив прем'єр Естонії.

Він закликав партнерів по ЄС збільшити витрати на оборону, щоб відповісти на загрозу з боку Кремля і продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

"Європейська система, заснована на цінностях і правилах, також певною мірою буде вирішена в цьому конфлікті. Це, напевно, також буде відбитком, який залишиться на Європі", - сказав Міхал.

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