РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3861 посетитель онлайн
Новости
617 0

Поддержка Украины будет определять будущее ЕС, - премьер-министр Эстонии Михал

Крістен Міхал

Евросоюз должен сделать больше для защиты Киева, поскольку от этого зависит будущее ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Если дать России силой изменить границы Украины, то это разрушит европейские ценности. Война РФ в Украине оставит неизгладимый след в истории Европы", - подчеркнул премьер Эстонии.

Он призвал партнеров по ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы ответить на угрозу со стороны Кремля и продемонстрировать Дональду Трампу, что Европа серьезно относится к безопасности.

"Европейская система, основанная на ценностях и правилах, также в определенной степени будет решена в этом конфликте. Это, наверное, также будет отпечатком, который останется на Европе", - сказал Михал.

Читайте также: ЕС должен увеличить поддержку Украины и разблокировать Европейский мирный фонд, - Боррель

Автор: 

Украина (45042) Эстония (1466) поддержка (703)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 