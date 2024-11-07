Поддержка Украины будет определять будущее ЕС, - премьер-министр Эстонии Михал

Евросоюз должен сделать больше для защиты Киева, поскольку от этого зависит будущее ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Если дать России силой изменить границы Украины, то это разрушит европейские ценности. Война РФ в Украине оставит неизгладимый след в истории Европы", - подчеркнул премьер Эстонии.

Он призвал партнеров по ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы ответить на угрозу со стороны Кремля и продемонстрировать Дональду Трампу, что Европа серьезно относится к безопасности.

"Европейская система, основанная на ценностях и правилах, также в определенной степени будет решена в этом конфликте. Это, наверное, также будет отпечатком, который останется на Европе", - сказал Михал.

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