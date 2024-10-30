Естонія розглядає можливість закупівлі українських дронів

Міністр оборони Ханно Певкур на зустрічі з главою Сил оборони Андрусом Мерілоо обговорив можливість закупівлі ракет в Україні. Але через те, що вони поступаються західним аналогам, не виключається альтернатива у вигляді дронів.

Про це пише ERR.

Зазначається, що в Україні виробляють ракети великої дальності, однак за швидкістю вони суттєво поступаються західним аналогам, тому замість ракет Естонія не виключає закупівлю українських дронів.

"Якість дронів в Україні дуже добра. Там виробляються різні моделі, і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Якщо ми оголосимо тендер, то він буде відкритий і для українських підприємств. Тобто ми зможемо побачити пропозиції як від українських виробників, так і від естонських і західних", – зазначив естонський міністр оборони.

У листопаді Певкур зустрінеться зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливості закупівлі озброєння.

"Ми вже обговорювали це питання. Якщо в Україні є компанії, які можуть запропонувати те, що нам потрібно, то (Умєров) не бачить у цьому політичних обмежень", – зазначив естонський міністр.

Найближчими тижнями на засіданні кабінету міністрів Естонії також обговорюватимуть питання розміру допомоги Україні.

Як повідомлялося, за даним FT, Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.