В Украине готовят первых военных экологических аудиторов в сфере гуманитарного разминирования
Началась подготовка первых военных экологических аудиторов в сфере гуманитарного разминирования
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Будущие специалисты после завершения обучения будут документально оформлять аудиторские проверки, составлять рабочие и итоговые акты в соответствии с экологическим законодательством ЕС.
Курсы "Экологический аудит и экологические проблемы, связанные с гуманитарным разминированием" организовали Минобороны и Минприроды в рамках Программы поддержки ОБСЕ для Украины. Они продлятся до середины ноября.
"Первые 20 участников курса - это военнослужащие и госслужащие управления экологической безопасности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны и подчиненного ему Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности", - говорится в сообщении.
Они пройдут теоретическое и практическое обучение на базе Государственной экологической академии последипломного образования, после чего получат соответствующие свидетельства.
Специалисты, которые учатся на аудиторов, совместно с Госэкоинспекцией уже проводили обследование военных объектов и фиксировали факты нанесения экологического ущерба в результате ракетно-бомбовых ударов РФ.
"Это, без преувеличения, первое уникальное обучение такого направления для повышения уровня профессиональной компетентности военных экологов по вопросам экологического аудита и решения экологических проблем, связанных с гуманитарным разминированием территорий. Без расширения этих знаний невозможно обеспечить минимизацию влияния всех загрязнителей на экосистему", - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.
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Понабирали якихось споживачів не тих грибів...
звільненим прокурорам інвалідам пенсіонерам, треба десь числитись.
будуть, екологічними аудиторами.
я так розумію, жінок туди не беруть? виключно здоровенних хряків, що вміють бухати та жерти в три горла?
скільки коштує пристроїтись на цю посаду?