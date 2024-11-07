В Украине готовят первых военных экологических аудиторов в сфере гуманитарного разминирования

Началась подготовка первых военных экологических аудиторов в сфере гуманитарного разминирования

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Будущие специалисты после завершения обучения будут документально оформлять аудиторские проверки, составлять рабочие и итоговые акты в соответствии с экологическим законодательством ЕС.

Курсы "Экологический аудит и экологические проблемы, связанные с гуманитарным разминированием" организовали Минобороны и Минприроды в рамках Программы поддержки ОБСЕ для Украины. Они продлятся до середины ноября.

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"Первые 20 участников курса - это военнослужащие и госслужащие управления экологической безопасности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны и подчиненного ему Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности", - говорится в сообщении.

Они пройдут теоретическое и практическое обучение на базе Государственной экологической академии последипломного образования, после чего получат соответствующие свидетельства.

Специалисты, которые учатся на аудиторов, совместно с Госэкоинспекцией уже проводили обследование военных объектов и фиксировали факты нанесения экологического ущерба в результате ракетно-бомбовых ударов РФ.

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"Это, без преувеличения, первое уникальное обучение такого направления для повышения уровня профессиональной компетентности военных экологов по вопросам экологического аудита и решения экологических проблем, связанных с гуманитарным разминированием территорий. Без расширения этих знаний невозможно обеспечить минимизацию влияния всех загрязнителей на экосистему", - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.