138 украинских военнослужащих завершили обучающую программу по разминированию, реализованную канадской организацией Mriya Aid

На этой неделе пятая группа украинских военнослужащих завершила 5-недельный курс обучения по Международным стандартам противоминной деятельности (МСПМД) по обезвреживанию взрывоопасных предметов (ВОП) в Учебном центре противоминной деятельности в Косово. Таким образом, общее количество украинцев, прошедших обучение по программе "Mriya Aid" по обезвреживанию боеприпасов достигло 138 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

МСПМД (IMAS) - это международный золотой стандарт сертификации в сфере гуманитарного разминирования, который обеспечивает согласованность практик для внедрения и повышения безопасности и эффективности противоминной деятельности в различных контекстах.

"Мы работаем над тем, чтобы украинские специалисты по разминированию возвращались домой к своим семьям живыми и невредимыми в конце каждого рабочего дня или после завершения ротации. Каждый учебный курс спасает жизни и уменьшает количество несчастных случаев", - отметила генеральный директор и председатель правления "Mriya Aid" Леся Грейнджер.

На прошлой неделе группа из девяти украинских саперов вернулась в Украину вместе с 15 другими украинскими специалистами по разминированию, чтобы безопасно и надежно находить и изымать невзорвавшиеся боеприпасы из инфраструктуры, зданий, полей, лесов и населенных пунктов по всей Украине. Эта группа из девяти саперов является уже пятой, которая в этом году прошла обучение и сертификацию по стандартам МСПМД (IMAS) в Учебном центре противоминной деятельности в Косово. В эту группу 46 украинских саперов закончили обучение в середине сентября, 33 - в конце июля, еще 31 - в мае и 19 - в апреле успешно завершили учебную программу.

Эта последняя группа получила сертификат 3-го уровня МСПМД (IMAS). Предыдущие четыре группы, которые обучались с марта по сентябрь, завершили обучение и получили сертификат МСПМД (IMAS) 2-го уровня.

В целом 138 военнослужащих Вооруженных сил Украины и государственных служб, которые занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов, завершили сертификационную программу МСПМД (IMAS) 2024, организованную "Mriya Aid" Среди этих выпускников - 11 женщин.

Читайте также: Саперы ГССТ получили оборудование для гуманитарного разминирования от канадского фонда "Mriya Aid"

Поддержка и тесное сотрудничество с Главным управлением противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Национального агентства по вопросам противоминной деятельности Министерства обороны Украины была незаменимой для этой программы обучения и оснащения по разминированию.

Этот проект является крупнейшей учебной программой по гуманитарному разминированию, организованной "Mriya Aid" за последние три года. Mriya Aid была основана в начале марта 2022 года канадскими специалистами в сфере обороны, безопасности и управления. Команда "Mriya Aid" сосредотачивается на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру и разминирование в громадах, пострадавших от войны.

В рамках программы "Научи и оснасти" "Mriya Aid" украинские саперы, которые успешно завершили курсы и сдали сертификационные экзамены на 2 уровень (IMAS), получили также средства индивидуальной защиты, миноискатели и наборы инструментов для проведения операций по разминированию по всей территории Украины.