Саперы ГССТ получили оборудование для гуманитарного разминирования от канадского фонда "Mriya Aid"

сапери ДССТ отримали обладнання від канадськго фонду

Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины получила важную поддержку от международных партнеров в виде современного оборудования для гуманитарного разминирования. Канадская организация "Mriya Aid" закупила и предоставила оборудование для разминирования, изготовленное и поставленное американской компанией Safe Pro Group, на общую сумму 230 000 долларов США.

Помощь включает металлоискатели, защитные костюмы, специализированные инструменты для разминирования и осветительные устройства, что значительно улучшит эффективность и безопасность работы саперов. Оборудование было передано саперам, которые прошли обучение на курсах MAT Kosovo (EOD уровни 1 и 2).

"Фактически с 2022 года "Mriya Aid" поддержала более 230 сертификаций украинских саперов к международным стандартам противоминной деятельности. В течение 2024 года "Mriya Aid" поддержала подготовку и сертификацию более 130 разминировщиков из различных подразделений Сил обороны Украины, и мы видим, что каждая служба нуждается в таких специалистах, которые нуждаются в современном оборудовании", - прокомментировала СЕО и глава фонда Mriya Aid Леся Грейнджер.

Про Мрия Эйд:

Mriya Aid была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами в области обороны, безопасности и управления. Команда Mriya Aid фокусируется на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру и разминирование в громадах, пострадавших от войны.

