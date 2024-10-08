Саперы ГССТ получили оборудование для гуманитарного разминирования от канадского фонда "Mriya Aid"

Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины получила важную поддержку от международных партнеров в виде современного оборудования для гуманитарного разминирования. Канадская организация "Mriya Aid" закупила и предоставила оборудование для разминирования, изготовленное и поставленное американской компанией Safe Pro Group, на общую сумму 230 000 долларов США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Помощь включает металлоискатели, защитные костюмы, специализированные инструменты для разминирования и осветительные устройства, что значительно улучшит эффективность и безопасность работы саперов. Оборудование было передано саперам, которые прошли обучение на курсах MAT Kosovo (EOD уровни 1 и 2).

"Фактически с 2022 года "Mriya Aid" поддержала более 230 сертификаций украинских саперов к международным стандартам противоминной деятельности. В течение 2024 года "Mriya Aid" поддержала подготовку и сертификацию более 130 разминировщиков из различных подразделений Сил обороны Украины, и мы видим, что каждая служба нуждается в таких специалистах, которые нуждаются в современном оборудовании", - прокомментировала СЕО и глава фонда Mriya Aid Леся Грейнджер.

Про Мрия Эйд:

Mriya Aid была основана в феврале 2022 года канадскими специалистами в области обороны, безопасности и управления. Команда Mriya Aid фокусируется на поддержке украинских военных и экстренных служб для обеспечения выживания как на индивидуальном уровне на фронте, так и на социальном уровне через медицинскую инфраструктуру и разминирование в громадах, пострадавших от войны.

