Сапери ДССТ отримали обладнання для гуманітарного розмінування від канадської НО "Mriya Aid"

Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України отримала важливу підтримку від міжнародних партнерів у вигляді сучасного обладнання для гуманітарного розмінування. Канадська неприбуткова організація "Mriya Aid" закупила та надала обладнання для розмінування, виготовлене та поставлене американською компанією Safe Pro Group, на загальну суму 230 000 доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Допомога включає металошукачі, захисні костюми, спеціалізовані інструменти для розмінування та освітлювальні пристрої, що значно покращить ефективність та безпеку роботи саперів. Обладнання було передано саперам, які пройшли навчання на курсах MAT Kosovo (EOD рівні 1 і 2).

"Фактично з 2022 року "Mriya Aid" підтримала понад 230 сертифікацій українських саперів до міжнародних стандартів протимінної діяльності. Протягом 2024 року "Mriya Aid" підтримала підготовку та сертифікацію понад 130 розмінувальників з різних підрозділів Сил оборони України, і ми бачимо, що кожна служба потребує таких спеціалістів, які потребують найсучасніше обладнання", - прокоментувала СЕО та голова Mriya Aid Леся Ґрейнджер.

Про Mriya Aid:

Mriya Aid була заснована в лютому 2022 року канадськими фахівцями в галузі оборони, безпеки та управління. Команда Mriya Aid фокусується на підтримці українських військових та екстрених служб для забезпечення виживання як на індивідуальному рівні на фронті, так і на соціальному рівні через медичну інфраструктуру та розмінування в громадах, що постраждали від війни.

