Понад 5 тисяч км² розміновано в Україні від початку повномасштабної війни, - Міноборони

Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували вже 5308 квадратних кілометрів української території.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

До заходу долучилися представники Міноборони, МВС, Мінекономіки, Мінреінтеграції, Державної служби з питань праці, ДСНС та інших відомств та підприємств, що займаються питаннями протимінної діяльності.

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У Міноборони зауважили, що наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 квадратних кілометрів, з них 88 ділянок загальною площею 7,23 квадратних кілометри уже передано територіальним громадам.

Усього з початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 км² ідентифіковано як імовірно забруднені.

Крім того, відповідно до Плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення було обстежено та розміновано 2059 км2. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.

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Розмінування моря

У Міноборони також заявили, що на засіданні увагу приділили також розмінуванню українського моря: планується, що наступного року Україна отримає ще три кораблі розмінування, наразі у наявності є лише два.

"Крім того, ефективність розмінування морської території зросла завдяки підтримці Німеччини, яка передала спеціальне обладнання для виявлення та класифікації вибухонебезпечних предметів", - додали в оборонному відомстві.