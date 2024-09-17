У Швейцарії у жовтні проведуть конференцію щодо розмінування України

17-18 жовтня у Лозанні, Швейцарія, відбудеться конференція з питань протимінної діяльності в Україні (UMAC2024).

Про це повідомила Федеральна рада Швейцарії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета конференції, яка організовується спільно з Україною, - підкреслити критичну важливість гуманітарного розмінування як частини соціально-економічного відновлення країни.

Очікується, що у конференції візьмуть участь представники урядів, міжнародних організацій, гуманітарного розмінування та громадянського суспільства.

Швейцарію представлятимуть президентка країни Віола Амгерд, яка відкриє конференцію, і глава міністерства закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу.

За даними міністерства внутрішніх справ України, станом на 1 липня 2024 року понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими.

За розрахунками українського уряду та експертів, Україні потрібно близько 10 тисяч саперів, щоб за п’ять років розмінувати забруднені російськими мінами землі.

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