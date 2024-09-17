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У Швейцарії у жовтні проведуть конференцію щодо розмінування України

Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру

17-18 жовтня у Лозанні, Швейцарія, відбудеться конференція з питань протимінної діяльності в Україні (UMAC2024).

Про це повідомила Федеральна рада Швейцарії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета конференції, яка організовується спільно з Україною, - підкреслити критичну важливість гуманітарного розмінування як частини соціально-економічного відновлення країни.

Очікується, що у конференції візьмуть участь представники урядів, міжнародних організацій, гуманітарного розмінування та громадянського суспільства.

Швейцарію представлятимуть президентка країни Віола Амгерд, яка відкриє конференцію, і глава міністерства закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу.

За даними міністерства внутрішніх справ України, станом на 1 липня 2024 року понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими.

За розрахунками українського уряду та експертів, Україні потрібно близько 10 тисяч саперів, щоб за п’ять років розмінувати забруднені російськими мінами землі.

Також читайте: Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування

Автор: 

конференція (175) Швейцарія (863) розмінування (990)


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Проведут коференцию по разминированию... А симпозиум по трансформаторам???
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17.09.2024 09:50 Відповісти
От куди гроші йдуть на конференції і на сотні машини щоб вони каталися і кофе пили.
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17.09.2024 11:18 Відповісти
Визначать порядок дій до 39року і підуть думати, як це втілити. Зп кожного 5-8го
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17.09.2024 20:44 Відповісти
 
 