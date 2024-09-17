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В Швейцарии в октябре проведут конференцию по разминированию Украины

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17-18 октября в Лозанне, Швейцария, состоится конференция по вопросам противоминной деятельности в Украине (UMAC2024).

Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель конференции, которая организуется совместно с Украиной, - подчеркнуть критическую важность гуманитарного разминирования как части социально-экономического восстановления страны.

Ожидается, что в конференции примут участие представители правительств, международных организаций, гуманитарного разминирования и гражданского общества.

Швейцарию будут представлять президент страны Виола Амгерд, которая откроет конференцию, и глава министерства иностранных дел Игнацио Кассис.

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После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стала одной из самых заминированных стран мира.

По данным министерства внутренних дел Украины, по состоянию на 1 июля 2024 года более 144 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными.

По расчетам украинского правительства и экспертов, Украине нужно около 10 тысяч саперов, чтобы за пять лет разминировать загрязненные российскими минами земли.

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Автор: 

конференция (292) Швейцария (613) разминирование (713)


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Проведут коференцию по разминированию... А симпозиум по трансформаторам???
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17.09.2024 09:50 Ответить
От куди гроші йдуть на конференції і на сотні машини щоб вони каталися і кофе пили.
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17.09.2024 11:18 Ответить
Визначать порядок дій до 39року і підуть думати, як це втілити. Зп кожного 5-8го
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17.09.2024 20:44 Ответить
 
 