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В Україні готують перших військових екологічних аудиторів у сфері гуманітарного розмінування

Військові екологічні аудитори

Розпочалась підготовка перших військових екологічних аудиторів у сфері гуманітарного розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомило Міністерство оборони України.

Майбутні фахівці після завершення навчання будуть документально оформлювати аудиторські перевірки, складати робочі та підсумкові акти відповідно до екологічного законодавства ЄС.

Курси "Екологічний аудит та екологічні проблеми, пов’язані з гуманітарним розмінуванням" організували Міноборони та Міндовкілля в рамках Програми підтримки ОБСЄ для України. Вони триватимуть до середини листопада.

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"Перші 20 учасників курсу — це військовослужбовці та держслужбовці управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони та підпорядкованого йому Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки", - ідеться в повідомленні.

Вони пройдуть теоретичне та практичне навчання на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти, після чого отримають відповідні свідоцтва.

Фахівці, які навчаються на аудиторів, спільно з Держекоінспекцією вже проводили обстеження військових об’єктів та фіксували факти завдання екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових ударів РФ.

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"Це, без перебільшення, перше унікальне навчання такого спрямування для підвищення рівня професійної компетентності військових екологів з питань екологічного аудиту та розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з гуманітарним розмінуванням територій. Без розширення цих знань неможливо забезпечити мінімізацію впливу усіх забруднювачів на екосистему", - зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Автор: 

аудит (570) Міноборони (7523) екологія (1362) розмінування (1010)


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Кабздец. Міністерству оборони таки більше нічим зайнятися ?

Понабирали якихось споживачів не тих грибів...
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07.11.2024 11:13 Відповісти
ви ***@ь спочатку солдат всім потрібним забезпечте та добряче навчіть, а потім, може, і аудиторів пошлете, якщо буде куди.
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07.11.2024 11:15 Відповісти
То не вони не розміновувати будуть, тільки наглядати як? Некуй робити, скоти?
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07.11.2024 11:17 Відповісти
все правильно.
звільненим прокурорам інвалідам пенсіонерам, треба десь числитись.
будуть, екологічними аудиторами.
я так розумію, жінок туди не беруть? виключно здоровенних хряків, що вміють бухати та жерти в три горла?
скільки коштує пристроїтись на цю посаду?
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07.11.2024 11:18 Відповісти
Пошліть туди Зєлю, у нього військова спеціальність "письмоводитель". Не плутати з "пісьководитель", бо коли вій грав піською на піаіні, то піську не водив - вона сама грала.
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07.11.2024 11:24 Відповісти
куплять кожному аудитору по крузаку та нададуть по 5 помічників за рахунок платників податків
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07.11.2024 11:34 Відповісти
Ще й помічницю діловодшу молоденьку
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07.11.2024 14:06 Відповісти
 
 