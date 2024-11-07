В Україні готують перших військових екологічних аудиторів у сфері гуманітарного розмінування

Розпочалась підготовка перших військових екологічних аудиторів у сфері гуманітарного розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомило Міністерство оборони України.

Майбутні фахівці після завершення навчання будуть документально оформлювати аудиторські перевірки, складати робочі та підсумкові акти відповідно до екологічного законодавства ЄС.

Курси "Екологічний аудит та екологічні проблеми, пов’язані з гуманітарним розмінуванням" організували Міноборони та Міндовкілля в рамках Програми підтримки ОБСЄ для України. Вони триватимуть до середини листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ще $70 мільйонів на розмінування від чотирьох країн

"Перші 20 учасників курсу — це військовослужбовці та держслужбовці управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони та підпорядкованого йому Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки", - ідеться в повідомленні.

Вони пройдуть теоретичне та практичне навчання на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти, після чого отримають відповідні свідоцтва.

Фахівці, які навчаються на аудиторів, спільно з Держекоінспекцією вже проводили обстеження військових об’єктів та фіксували факти завдання екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових ударів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери України зацікавилися ринком розмінування сільгоспземель через Prozorro

"Це, без перебільшення, перше унікальне навчання такого спрямування для підвищення рівня професійної компетентності військових екологів з питань екологічного аудиту та розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з гуманітарним розмінуванням територій. Без розширення цих знань неможливо забезпечити мінімізацію впливу усіх забруднювачів на екосистему", - зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.