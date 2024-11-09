Росіяни запустили нові групи "шахедів", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:47.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:17.
Зазначимо, що вдень 9 листопада війська РФ запустили на територію України ударні дрони.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 20:24 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину (Нікопольський район).
Також зафіксовано ворожі безпілотники на півдні.
"Група БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС о 20:29.
"Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 20:37.
О 20:54 ПС повідомляли про:
- Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку;
- Група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
- БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
- БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;
О 21:54 ПС попередили Дніпро про ворожі БпЛА у напрямку міста.
О 22:19 ПС попереджали про рух "шахеда" в напрямку Черкас.
О 22:32 ПС повідомляли про:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
- Група БпЛА в районі Черкас;
- БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку;
- БпЛА на півдні Миколаївщини у західному напрямку;
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.
Також повідомлялося про рух ударних БпЛА у напрямку Сум та Одеси.
О 23:09 ПС повідомляли про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.
Також повідомлялося про БпЛА у напрямку Полтави.
Також ПС попереджали про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
О 23:17 повідомлялося про:
Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
Декілька груп БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
БпЛА з Черкащини та Полтавщини на Київщину.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
О 23:35 ПС попереджали про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари.
О 23:54 повідомлялося про:
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.
БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
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Мабуть немає коли цим зайнятись, дуже зайняті великим крадівництвом
от там і відповідь,,,
дочка каже "я вже без вибухів і не засипаю"