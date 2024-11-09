Росіяни запустили нові групи "шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:47.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:17.

Зазначимо, що вдень 9 листопада війська РФ запустили на територію України ударні дрони.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:24 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину (Нікопольський район).

Також зафіксовано ворожі безпілотники на півдні.

"Група БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС о 20:29.

"Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 20:37.

О 20:54 ПС повідомляли про:

Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку;

Група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;

БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;

БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;

О 21:54 ПС попередили Дніпро про ворожі БпЛА у напрямку міста.

О 22:19 ПС попереджали про рух "шахеда" в напрямку Черкас.

О 22:32 ПС повідомляли про:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину;

Група БпЛА в районі Черкас;

БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку;

БпЛА на півдні Миколаївщини у західному напрямку;

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавщину;

БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

Також повідомлялося про рух ударних БпЛА у напрямку Сум та Одеси.

О 23:09 ПС повідомляли про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

Також повідомлялося про БпЛА у напрямку Полтави.

Також ПС попереджали про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

О 23:17 повідомлялося про:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

Декілька груп БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Черкащини та Полтавщини на Київщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 23:35 ПС попереджали про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари.

О 23:54 повідомлялося про:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.

БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.

БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

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