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Новини Війна
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Росіяни запустили нові групи "шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову атакують шахедами

Ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:47.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:17.

Зазначимо, що вдень 9 листопада війська РФ запустили на територію України ударні дрони.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:24 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА  із Запорізької області на Дніпропетровщину (Нікопольський район).

Також зафіксовано ворожі безпілотники на півдні.

"Група БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС о 20:29.

 "Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 20:37.

О 20:54 ПС повідомляли про:

  • Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку;
  • Група БпЛА на Чернігівщині курсом на захід;
  • БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку;
  • БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку;

О 21:54 ПС попередили Дніпро про ворожі БпЛА у напрямку міста. 

О 22:19 ПС попереджали про рух "шахеда" в напрямку Черкас.

О 22:32 ПС повідомляли про:

  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
  • Група БпЛА в районі Черкас;
  • БпЛА на півдні Вінниччини у західному напрямку;
  • БпЛА на півдні Миколаївщини у західному напрямку;
  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

Також повідомлялося про рух ударних БпЛА у напрямку Сум та Одеси. 

О 23:09 ПС повідомляли про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль.

Також повідомлялося про БпЛА у напрямку Полтави.

Також ПС попереджали про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

О 23:17 повідомлялося про:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
Декілька груп БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
БпЛА з Черкащини та Полтавщини на Київщину.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 23:35 ПС попереджали про ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари.

О 23:54 повідомлялося про:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини курсом на Київщину.
БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку.
БпЛА на з Миколаївщини на Кіровоградщину.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Читайте також: Знищено 32 "Шахеди" із 51, ще 18 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2586) Шахед (939)


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Топ коментарі
+3
Сколько стоит нанимать киллеров чтоб убить тех кто запускает шахеды или взорвать склад? По сути меньше чем пытаться убить их атакой БПЛА. Это не делается просто потому что Украиной управляют люди без души. Они ее продали и не чувствуют абсолютно ничего.
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09.11.2024 20:57
+3
В Ізраїлю немає жодних проблем з реальністю. Справа у зепокидьках
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09.11.2024 21:15
+3
Російські дрони зображають на тлі червоного неба і їх завжди багато. Український дрон виглядом планера з авіамодельного гуртка завжди зображається один і ніякого червоного неба.
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09.11.2024 21:38
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Сколько стоит нанимать киллеров чтоб убить тех кто запускает шахеды или взорвать склад? По сути меньше чем пытаться убить их атакой БПЛА. Это не делается просто потому что Украиной управляют люди без души. Они ее продали и не чувствуют абсолютно ничего.
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09.11.2024 20:57 Відповісти
реальність мало схожа на бойовик.
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09.11.2024 21:08 Відповісти
В Ізраїлю немає жодних проблем з реальністю. Справа у зепокидьках
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09.11.2024 21:15 Відповісти
Ніззя, бо пуцло нападьот.
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09.11.2024 21:20 Відповісти
в Україні теж нема. Проблеми в росії. Там нема кілерів.
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09.11.2024 21:23 Відповісти
Знову "прості рішення"
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09.11.2024 21:42 Відповісти
Олександер, на словах здається, що можна найняти кілера, який знищить будь-кого - від літуна, запускаючого ракети чи шахеди, аж до *****. Але реальність трохи не така. Як сказав вище Urs.
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09.11.2024 23:44 Відповісти
Російські дрони зображають на тлі червоного неба і їх завжди багато. Український дрон виглядом планера з авіамодельного гуртка завжди зображається один і ніякого червоного неба.
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09.11.2024 21:38 Відповісти
Ага, ото точно. Шо ім заважає не тисячі роздавати, а тисячі дронів робити і кошмарити сосісян?

Мабуть немає коли цим зайнятись, дуже зайняті великим крадівництвом
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10.11.2024 02:42 Відповісти
тварі кацапняві, день за днем...
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10.11.2024 00:03 Відповісти
кацапи то завжди кацапи, хера наши ніяк не протидіють цьому? чому наши кожного дня не ******** рашку - ото питання
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10.11.2024 02:43 Відповісти
дерева і асфальт бачили?
от там і відповідь,,,
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10.11.2024 02:45 Відповісти
Kиїв.
дочка каже "я вже без вибухів і не засипаю"
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10.11.2024 00:05 Відповісти
 
 