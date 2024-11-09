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Війська РФ знову запустили "Шахеди": група БпЛА курсом на Чернігівщину та Полтавщину, - Повітряні сили (оновлено)

Шахед над Україною

Вдень 9 листопада 2024 року війська РФ запустили на територію України ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, спершу загроза була лише для Сумщини, наразі вона поширилася ще й на Чернігівщину.

"Група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - йдеться у повідомленні.

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"БпЛА курсом на Полтавщину (Лубни)", - згодом додали в Повітряних силах

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

За даними Повітряних сил, вночі 9 листопада було знищено 32 "шахеди" із 51, ще 18 - локаційно втрачені.

Автор: 

Повітряні сили (2621) Шахед (974)


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09.11.2024 14:29 Відповісти
До*б*й*би !
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09.11.2024 14:31 Відповісти
Романенко, директор музею авіації, підтвердив мої здогадки, що оці "шахеди" - геніальний інженерний витвір: бездоганний за констукцією планер, дешева і ефективна система наведення, достатньо потужна бойова частина, економічний двигун, дальність польоту, і т.п. Є вислів: що красиво виглядає, те гарно літає. "шахед" виглядає красиво, *******. Так, ця зараза нас вбиває, руйнує, виснажує. І Романенко, і багато хто запитує: де наші "шахеди"? На#єра ми вигадуємо свої триколісні велосипеди, а не тупо не здеримо "шахед"? Чи ми боїмося порушення авторських прав з боку іранців та кацапів? Але іранці не побоялись пред'яв з боку ізраїльтян та американців, у яких і зпіонерили ці "шахеди"
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09.11.2024 16:28 Відповісти
 
 