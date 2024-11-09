Війська РФ знову запустили "Шахеди": група БпЛА курсом на Чернігівщину та Полтавщину, - Повітряні сили (оновлено)

Вдень 9 листопада 2024 року війська РФ запустили на територію України ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, спершу загроза була лише для Сумщини, наразі вона поширилася ще й на Чернігівщину.

"Група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - йдеться у повідомленні.

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"БпЛА курсом на Полтавщину (Лубни)", - згодом додали в Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

За даними Повітряних сил, вночі 9 листопада було знищено 32 "шахеди" із 51, ще 18 - локаційно втрачені.