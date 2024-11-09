На Кіровоградщині уламки ворожого "Шахеда" пошкодили приватний будинок

У Кіровоградській області уламки збитого російського ударного дрони пошкодили вікна в приватному будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька вікон у приватному будинку", - зазначив Райкович.

За його словами, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".