На Кіровоградщині уламки ворожого "Шахеда" пошкодили приватний будинок
У Кіровоградській області уламки збитого російського ударного дрони пошкодили вікна в приватному будинку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька вікон у приватному будинку", - зазначив Райкович.
За його словами, унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі війська РФ атакували дронами Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зазначалося, що ввечері п'ятниці, 8 листопада, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
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