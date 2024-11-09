В Кировоградской области обломки вражеского "Шахеда" повредили частный дом

В Кировоградской области обломки сбитого российского ударного дрона повредили окна в частном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Враг не прекращает террор наших мирных городов и сел дронами. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Голованевского района обломками сбитого дрона повреждены несколько окон в частном доме", - отметил Райкович.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. Также отмечалось, что вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "шахеды".