В Кировоградской области обломки вражеского "Шахеда" повредили частный дом
В Кировоградской области обломки сбитого российского ударного дрона повредили окна в частном доме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Враг не прекращает террор наших мирных городов и сел дронами. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Голованевского района обломками сбитого дрона повреждены несколько окон в частном доме", - отметил Райкович.
По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. Также отмечалось, что вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "шахеды".
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