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Новости Видео Война
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Бойцы 60-й ОМБр дронами уничтожают пехоту оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами уничтожают пехоту оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Штурмовики 128-й ОГШБр взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

дроны (3908)


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декотрі з кацапів гарно навчені - автомата к сраці притулив і зупинив всі ці кацапські скрепо-сумніви за чей Крим )))
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09.11.2024 01:50 Ответить
БРАВО операторам . Слава ЗСУ.
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09.11.2024 07:23 Ответить
Накрити б ще бригаду збирачів штанів..
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09.11.2024 08:46 Ответить
Самое приятное видео. Нужно скопировать пока власть не сменилась и цензуру не ввела. или не заставила удалить всю историю чтобы рашистов не правацировали. А то как же рашисты будут расказывать что патерь у них нет и всего етого небыло. Будет как в Грузии что про войну и потери на законодательном уровне власть засекретила.
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09.11.2024 09:01 Ответить
Незрозуміло-куди на 0:33 один кацап тягне другого з відірваними ногами?З якою ціллю?Трахнуть поки теплий, а потім спокійно вивернути кармани і в кінці таки зжерти бувшого коханця?
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09.11.2024 10:21 Ответить
 
 