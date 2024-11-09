Бойцы 60-й ОМБр дронами уничтожают пехоту оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами уничтожают пехоту оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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discovery
показать весь комментарий09.11.2024 01:50 Ответить Мне нравится 3
Сергій Малецький
показать весь комментарий09.11.2024 07:23 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий09.11.2024 08:46 Ответить Мне нравится 0
ALEX SUROVV #593022
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олег иванов #434516
показать весь комментарий09.11.2024 10:21 Ответить Мне нравится 1
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