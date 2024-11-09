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Бійці 60-ї ОМБр дронами знищують піхоту окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку бійці 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дронами знищують піхоту окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператор дрона скинув боєприпас на трьох окупантів, які підпалили будинок у селі. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5032)


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декотрі з кацапів гарно навчені - автомата к сраці притулив і зупинив всі ці кацапські скрепо-сумніви за чей Крим )))
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09.11.2024 01:50 Відповісти
БРАВО операторам . Слава ЗСУ.
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09.11.2024 07:23 Відповісти
Накрити б ще бригаду збирачів штанів..
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09.11.2024 08:46 Відповісти
Самое приятное видео. Нужно скопировать пока власть не сменилась и цензуру не ввела. или не заставила удалить всю историю чтобы рашистов не правацировали. А то как же рашисты будут расказывать что патерь у них нет и всего етого небыло. Будет как в Грузии что про войну и потери на законодательном уровне власть засекретила.
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09.11.2024 09:01 Відповісти
Незрозуміло-куди на 0:33 один кацап тягне другого з відірваними ногами?З якою ціллю?Трахнуть поки теплий, а потім спокійно вивернути кармани і в кінці таки зжерти бувшого коханця?
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09.11.2024 10:21 Відповісти
 
 