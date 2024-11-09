Бійці 60-ї ОМБр дронами знищують піхоту окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку бійці 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дронами знищують піхоту окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
discovery
показати весь коментар09.11.2024 01:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар09.11.2024 07:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар09.11.2024 08:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар09.11.2024 09:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
олег иванов #434516
показати весь коментар09.11.2024 10:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль