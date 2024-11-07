Оператор дрона скинув боєприпас на трьох окупантів, які підпалили будинок у селі. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Гострі картузи" скинув боєприпас із дрона на трьох окупантів, які підпалили будинок на сільському обійсті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки усі окупанти були поранені. Два із них змогли відбігти від місця вибуху, а один самостійно не міг рухатися, через перебиті ноги.

"Троє солдатів стоять біля палаючого будинку і на щось чекають. Буквально пів години тому вони і підпалили цей дім, досі невідомо що сталось з господарями. Солдати нічого не боячись просто спілкуються, на одному з них видніється російський прапорець на грудях. Через активне горіння даху йде багато шуму через який не чутно звуки дрона,тому оператор плавно залітає зі сторони пожежі, акуратно прицілюється, полетів боєприпас, вибух прямо в ногах паліїв і всі троє поранені. Два встигають пробігти під найближче дерево і починають мотати ноги советським джгутом. Третій залишився лежати на місці через перебиті кінцівки, поки його не затягнули у підвал", - пишуть бійці у коментарі до запису.

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