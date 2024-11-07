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Оператор дрона скинув боєприпас на трьох окупантів, які підпалили будинок у селі. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Гострі картузи" скинув боєприпас із дрона на трьох окупантів, які підпалили будинок на сільському обійсті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки усі окупанти були поранені. Два із них змогли відбігти від місця вибуху, а один самостійно не міг рухатися, через перебиті ноги.

"Троє солдатів стоять біля палаючого будинку і на щось чекають. Буквально пів години тому вони і підпалили цей дім, досі невідомо що сталось з господарями. Солдати нічого не боячись просто спілкуються, на одному з них видніється російський прапорець на грудях. Через активне горіння даху йде багато шуму через який не чутно звуки дрона,тому оператор плавно залітає зі сторони пожежі, акуратно прицілюється, полетів боєприпас, вибух прямо в ногах паліїв і всі троє поранені. Два встигають пробігти під найближче дерево і починають мотати ноги советським джгутом. Третій залишився лежати на місці через перебиті кінцівки, поки його не затягнули у підвал", - пишуть бійці у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант смикає залишком ноги після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18077) дрони (5032)


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Топ коментарі
+25
"розплата" не забарилася.....
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07.11.2024 15:27 Відповісти
+20
Так падалі і треба! Бажаю хжохнути і їм, і всім кацапам та зрадникам в муках! Хай палає сволота в пеклі!
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07.11.2024 15:28 Відповісти
+13
Ці потвори кацапські роблять усе що заманеться а потім спалюють хати, замітаючи сліди злочинів
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07.11.2024 15:50 Відповісти
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"розплата" не забарилася.....
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07.11.2024 15:27 Відповісти
От-от! Це їм не 1941-й... Відплата за підпалену хату прилітає негайно...
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07.11.2024 18:57 Відповісти
Так падалі і треба! Бажаю хжохнути і їм, і всім кацапам та зрадникам в муках! Хай палає сволота в пеклі!
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07.11.2024 15:28 Відповісти
Трошки промазав.
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07.11.2024 15:32 Відповісти
Не промазав-три свинособаки поранені...
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07.11.2024 15:44 Відповісти
В середику между ними троими было бы ващще збсь.
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07.11.2024 15:47 Відповісти
Мені подобається коли свинособаки дохнуть повільно..
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07.11.2024 15:50 Відповісти
Та ні. Поранена тільки одна свино-собака. А дві так хутко побігли, що про поранення там не йдеться.
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07.11.2024 16:14 Відповісти
Про больовий шок почитайте
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07.11.2024 16:18 Відповісти
Троє солдатів стоять біля палаючого будинку і на щось чекають. Буквально пів години тому вони і підпалили цей дім, досі невідомо що сталось з господарями. Солдати нічого не боячись просто спілкуються, на одному з них видніється російський прапорець на грудях. Через активне горіння даху йде багато шуму через який не чутно звуки дрона,тому оператор плавно залітає зі сторони пожежі, акуратно прицілюється, полетів *********, вибух прямо в ногах паліїв і всі троє поранені. Два встигають пробігти під найближче дерево і починають мотати ноги советським джгутом. Третій залишився лежати на місці через перебиті кінцівки, поки його не затягнули у підвал", - пишуть бійці у коментарі до запису. Джерело:
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07.11.2024 16:19 Відповісти
хороший касап-дохлий касап....
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07.11.2024 15:43 Відповісти
..покажіть це Трумпу та всім бажаючим "сайтісь гдє-та пАсєрєдінє" з ****** - що саме відбувається на окупованих територіях з Українцями, як замітаються сліди повсякчасних злочинів Московії...
- а якби там був палац Трумпа з Меланією та нащадками, чи ЗеЛєнкою та нащадками? - шо би вони-милотворці верещали тоді?..
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07.11.2024 15:43 Відповісти
Трамп - це Джавеліни і Три сімки. А Обама давав тільки ковдри. Тому не треба харкати в колодязь
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07.11.2024 16:04 Відповісти
Ванья,йди до Йулі..
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07.11.2024 16:21 Відповісти
Ти думаєш, що тут всім платять, як тобі? Мені Юля не платить
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07.11.2024 18:18 Відповісти
А за що платити дебілу?
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07.11.2024 18:38 Відповісти
Юля нікому не платить.
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07.11.2024 20:07 Відповісти
до чого тут Обама?..
а Трумп дав "кількадесят джавелінів" і замкнув їх на складах у Карпатах.. а про "три сімки" - не варто пздтіти зелохам ушастим, тут не телелайнофон імені Зєлєнскага-Підєрмачного (принаймні поки шо) - їх надав вже БАЙДЕН..
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07.11.2024 16:34 Відповісти
Якось Джавеліни опинились під Києвом у Лютому 2022го. А про Три Сімки сказав американський чиновник Пінкус.
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07.11.2024 18:22 Відповісти
Ніт, ну як то - "при чому Обама?"?!
А скажіть-но мені:
1) хто у кацапів ще досі (!!!) краде жарівки у під'їздах?
2) хто їм же паскудить у тих під'їздах із викраденими жарівками у темний час доби (мабуть, щоб його зовсім не було видно)?
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07.11.2024 21:27 Відповісти
Ці потвори кацапські роблять усе що заманеться а потім спалюють хати, замітаючи сліди злочинів
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07.11.2024 15:50 Відповісти
Ехххх... Трішечки б лівіше -- і була б "миттєва карма"
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07.11.2024 16:17 Відповісти
Рашен говноеды.
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07.11.2024 18:27 Відповісти
Якийсь слабенький льодяник, двоє втекли так, наче нічого і не сталося.
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07.11.2024 21:51 Відповісти
 
 