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Новини Відео Війна
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Окупант смикає залишком ноги після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, вибухом окупанту відірвало ногу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони до смерті заганяли двох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) знищення (7713) дрони (5018)


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Топ коментарі
+18
страшний страх..., сиділи б вдома в своїх #бенях й залишились би цілими та неушкодженими, але захотілось великих грошей..., тепер є гроші, але немає дупи, або ноги, або голови..., чи коштувало воно того...
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07.11.2024 11:02 Відповісти
+11
Ну хоч в труселях....
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07.11.2024 10:53 Відповісти
+11
але захотілось чужої землі та унітазів
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07.11.2024 11:06 Відповісти
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Ну хоч в труселях....
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07.11.2024 10:53 Відповісти
Зато без ноги , а нах йому та нога , якщо клепки в голові немає нога і нах не потрібна .
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08.11.2024 09:45 Відповісти
Жирний такий! Якого хрєна його сюди занесло?
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07.11.2024 10:53 Відповісти
таке само подумав, та й вік начебто - не хлопчик.... якого хера не жилося, пив би свою боярку та лупив свою вальку... кретини...
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07.11.2024 11:52 Відповісти
фантиків не вистачало
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08.11.2024 07:31 Відповісти
вони всі в іпотеці по самі яйця ось і пруться відробляти
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07.11.2024 20:19 Відповісти
Мальчік в трусіках...
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07.11.2024 10:54 Відповісти
А хтось мені тут доводив, що кацапам, при переході на зимову форму, не видають трусів (а кальсони). Он вони - сині, "статутні"... І без "кевларових вставок"...
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07.11.2024 12:21 Відповісти
спец по трусах
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08.11.2024 08:23 Відповісти
А ти по чому "спец"? По "накидуванню лайна на вентилятор"?
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08.11.2024 09:04 Відповісти
страшний страх..., сиділи б вдома в своїх #бенях й залишились би цілими та неушкодженими, але захотілось великих грошей..., тепер є гроші, але немає дупи, або ноги, або голови..., чи коштувало воно того...
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07.11.2024 11:02 Відповісти
але захотілось чужої землі та унітазів
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07.11.2024 11:06 Відповісти
Якось не "гріє" поруч із оцим:
Російським військам вдалось просунутись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області Джерело:
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07.11.2024 11:09 Відповісти
Мудак! Здох би дома від стєкломоя, не таким би втомленим і без дригання ногами.
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07.11.2024 11:11 Відповісти
Таких укороченных орков можно даже и хоронить в унитазах и стиралках которые они намародерили
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07.11.2024 11:18 Відповісти
А мог бы дома от водки сдохнуть...
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07.11.2024 11:32 Відповісти
пацаны , хххххрте их без жалю !!!! вот так нормально , не добивайте он уже и так не жилец !!!
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07.11.2024 13:15 Відповісти
Якщо не пельмені,то нехай велосипед подарують
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07.11.2024 13:16 Відповісти
да с этого у же штаны могут снять только на шорты. сто пудово дерьмом и кровью раскрасил под гавайки!
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07.11.2024 17:54 Відповісти
на концерт бежит
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08.11.2024 09:18 Відповісти
 
 