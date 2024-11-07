Окупант смикає залишком ноги після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади влучним скидом ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, вибухом окупанту відірвало ногу.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+18 Hanka Panyanka
показати весь коментар07.11.2024 11:02 Відповісти Посилання
+11 Ol Ol #584272
показати весь коментар07.11.2024 10:53 Відповісти Посилання
+11 Mod Dom
показати весь коментар07.11.2024 11:06 Відповісти Посилання
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