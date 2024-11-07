Оккупант дергает остатком ноги после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады точным сбросом ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+18 Hanka Panyanka
показать весь комментарий07.11.2024 11:02 Ответить Ссылка
+11 Ol Ol #584272
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+11 Mod Dom
показать весь комментарий07.11.2024 11:06 Ответить Ссылка
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