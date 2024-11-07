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Оккупант дергает остатком ноги после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Силы обороны выследили российский танк и уничтожили его двумя успешными ударами FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7400) дроны (4210)


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Топ комментарии
+18
страшний страх..., сиділи б вдома в своїх #бенях й залишились би цілими та неушкодженими, але захотілось великих грошей..., тепер є гроші, але немає дупи, або ноги, або голови..., чи коштувало воно того...
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07.11.2024 11:02 Ответить
+11
Ну хоч в труселях....
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07.11.2024 10:53 Ответить
+11
але захотілось чужої землі та унітазів
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07.11.2024 11:06 Ответить
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Ну хоч в труселях....
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07.11.2024 10:53 Ответить
Зато без ноги , а нах йому та нога , якщо клепки в голові немає нога і нах не потрібна .
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08.11.2024 09:45 Ответить
Жирний такий! Якого хрєна його сюди занесло?
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07.11.2024 10:53 Ответить
таке само подумав, та й вік начебто - не хлопчик.... якого хера не жилося, пив би свою боярку та лупив свою вальку... кретини...
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07.11.2024 11:52 Ответить
фантиків не вистачало
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08.11.2024 07:31 Ответить
вони всі в іпотеці по самі яйця ось і пруться відробляти
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07.11.2024 20:19 Ответить
Мальчік в трусіках...
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07.11.2024 10:54 Ответить
А хтось мені тут доводив, що кацапам, при переході на зимову форму, не видають трусів (а кальсони). Он вони - сині, "статутні"... І без "кевларових вставок"...
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07.11.2024 12:21 Ответить
спец по трусах
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08.11.2024 08:23 Ответить
А ти по чому "спец"? По "накидуванню лайна на вентилятор"?
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08.11.2024 09:04 Ответить
страшний страх..., сиділи б вдома в своїх #бенях й залишились би цілими та неушкодженими, але захотілось великих грошей..., тепер є гроші, але немає дупи, або ноги, або голови..., чи коштувало воно того...
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07.11.2024 11:02 Ответить
але захотілось чужої землі та унітазів
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07.11.2024 11:06 Ответить
Якось не "гріє" поруч із оцим:
Російським військам вдалось просунутись поблизу п'ятьох населених пунктів Донецької області Джерело:
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07.11.2024 11:09 Ответить
Мудак! Здох би дома від стєкломоя, не таким би втомленим і без дригання ногами.
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07.11.2024 11:11 Ответить
Таких укороченных орков можно даже и хоронить в унитазах и стиралках которые они намародерили
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07.11.2024 11:18 Ответить
А мог бы дома от водки сдохнуть...
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07.11.2024 11:32 Ответить
пацаны , хххххрте их без жалю !!!! вот так нормально , не добивайте он уже и так не жилец !!!
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07.11.2024 13:15 Ответить
Якщо не пельмені,то нехай велосипед подарують
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07.11.2024 13:16 Ответить
да с этого у же штаны могут снять только на шорты. сто пудово дерьмом и кровью раскрасил под гавайки!
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07.11.2024 17:54 Ответить
на концерт бежит
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08.11.2024 09:18 Ответить
 
 