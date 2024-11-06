Силы обороны выследили российский танк и уничтожили его двумя успешными ударами FPV-дронов. ВИДЕО
Группа дронаров "Crazy Cats" 3-й отдельной танковой Железной бригады выследила российский танк и уничтожила его двумя успешными ударами FPV-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в соцсетях.
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тобто на..... уй