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Силы обороны выследили российский танк и уничтожили его двумя успешными ударами FPV-дронов. ВИДЕО

Группа дронаров "Crazy Cats" 3-й отдельной танковой Железной бригады выследила российский танк и уничтожила его двумя успешными ударами FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19910) танк (2285) уничтожение (7400)


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На смітник пішов кацапський танк 👍🏼👍🏼👍🏼
тобто на..... уй
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06.11.2024 22:44 Ответить
Кацапська 155-та бригада морпіхів зазнала в Курській області "дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позиції й відмовляється від виконання наказів".
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07.11.2024 08:07 Ответить
 
 