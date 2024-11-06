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Новости Видео Война
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Воины 5-й ОШБр ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении штурмовая пехота противника пытается атаковать позиции наших Сил Обороны. Но, благодаря точному артиллерийскому удару бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады, вся штурмовая группа противника была уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

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Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3775) 5 ОШБр (117)


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Файно.....
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06.11.2024 21:50 Ответить
Відосики це все класно...тільки це нічого не міняє з положенням на фронті.
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06.11.2024 21:57 Ответить
Чому не міняє? Окупантів стає менше. Вода і камінь точить. А тут не точить, а ріже, особливо коли достатньо фінансування і спорядження.
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06.11.2024 22:09 Ответить
Вра.
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06.11.2024 22:04 Ответить
Це штурмовики ? Чи штурмові мобіки?
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06.11.2024 22:09 Ответить
це путени...
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07.11.2024 00:00 Ответить
СлаваЗСУ!Смерть кацапським окупантам!
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06.11.2024 22:33 Ответить
Прикидаються мертвими, як скунси. І при цьому так же тхнуть.
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07.11.2024 11:22 Ответить
 
 