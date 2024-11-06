Воины 5-й ОШБр ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении штурмовая пехота противника пытается атаковать позиции наших Сил Обороны. Но, благодаря точному артиллерийскому удару бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады, вся штурмовая группа противника была уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий06.11.2024 21:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий06.11.2024 21:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий06.11.2024 22:09 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий06.11.2024 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий06.11.2024 22:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Макартур #591230
показать весь комментарий07.11.2024 00:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
zloj pens #587166
показать весь комментарий06.11.2024 22:33 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий07.11.2024 11:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль