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Новости Видео Война
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Бойцы 3 ОШБр метко атакуют российских пехотинцев сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Армия России снова понесла потери в результате слаженных действий бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Бойцы атаковали российских пехотинцев точными сбросами боеприпасов. В результате операции - немало 200-х и 300-х оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Бронемашина оккупантов с триколором на крыше пылает после неудачного штурма на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3775) 3-я Отдельная штурмовая бригада (456)


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Має втішити.
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06.11.2024 20:43 Ответить
Вже втішило...
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06.11.2024 21:11 Ответить
Біля Білогорівки на Сіверському напрямку українські бійці покрошили рашистський штурмовий накат. Та так, що на пітьмі поширився розголос про "большие потери":

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06.11.2024 21:22 Ответить
агент "Каштан" на грані провалу. Думаю, ще один чи два таких штурма, і треба буде його виводить.
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06.11.2024 22:29 Ответить
Обменяем на агента "козыря
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06.11.2024 23:12 Ответить
козирь дороджчий, більше шкоди Україні завдав, його теж на щось дорого міняти, на Азовців наприклад
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07.11.2024 06:45 Ответить
Що грае?Hatebreed?
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07.11.2024 00:18 Ответить
Psychosocial
Slipknot
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07.11.2024 11:28 Ответить
Точно)))Старий став))..Дякую!)))
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08.11.2024 00:23 Ответить
 
 