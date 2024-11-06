Бойцы 3 ОШБр метко атакуют российских пехотинцев сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Армия России снова понесла потери в результате слаженных действий бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Бойцы атаковали российских пехотинцев точными сбросами боеприпасов. В результате операции - немало 200-х и 300-х оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы опубликована в телеграм-канале бригады.

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