Бронемашина оккупантов с триколором на крыше пылает после неудачного штурма на Северском направлении. ВИДЕО
Воинам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и бойцам 54-й отдельной механизированной бригады удалось остановить механизированный штурм армии России на Северском направлении.
По тяжелой технике и оккупантам работала украинская артиллерия, дроны и ПТРК, сообщает Цензор.НЕТ.
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