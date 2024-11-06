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Новости Видео Война
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Бронемашина оккупантов с триколором на крыше пылает после неудачного штурма на Северском направлении. ВИДЕО

Воинам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и бойцам 54-й отдельной механизированной бригады удалось остановить механизированный штурм армии России на Северском направлении.

По тяжелой технике и оккупантам работала украинская артиллерия, дроны и ПТРК, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупанты снимают штаны с ликвидированных "товарищей" по службе и убегают. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19910) штурм (540) уничтожение (7400) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+14
Смерть кацапам!
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06.11.2024 20:03 Ответить
+14
Чем больше прут - тем больше сдохнут!
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06.11.2024 20:09 Ответить
+11
Это красиво. Спасибо ВСУ ❤️
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06.11.2024 20:10 Ответить
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Боже мой , их дохххххща !!!! и техники и орков !!!! и прут и прут !!!!((((
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06.11.2024 19:52 Ответить
Чем больше прут - тем больше сдохнут!
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06.11.2024 20:09 Ответить
👍
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07.11.2024 13:16 Ответить
Смерть кацапам!
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06.11.2024 20:03 Ответить
Это красиво. Спасибо ВСУ ❤️
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06.11.2024 20:10 Ответить
Палучи рашшист-свинособака гранату...
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06.11.2024 20:17 Ответить
Оптимiстичний кiнець!
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06.11.2024 20:23 Ответить
Дуже гарно.Це комплексне ураження.Добре що вистачило сил і засобів.Але так буває не завжди.
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06.11.2024 20:45 Ответить
Змінили би триколор на білий стяг - і жили би .... в Європі....
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06.11.2024 21:09 Ответить
Гарна робота! Виконавці ви наші герої самі справжні!!!
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06.11.2024 21:37 Ответить
Красиво..єпічно..
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06.11.2024 23:56 Ответить
Оце гарно! Продовжуйте!
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07.11.2024 05:03 Ответить
 
 