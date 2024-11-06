Оккупанты снимают штаны с ликвидированных "товарищей" по службе и убегают. ВИДЕО 18+
В Донецкой области, на Лиманском направлении фронта бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сняли, как оккупанты не эвакуировали ликвидированных "сослуживцев", а бросали их и еще и снимали с 200-ых россиян одежду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+40 ОсвальдКоблпот #588757
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А дід мій колись розказував, що для них, найжорстокіші бої були між ними та німцями, під Сталінградом, тоді, коли на "нейтралці" виявляли труп убитого коня... Навіть "врукопашну" сходилися - з ножами в руках!
Все це - "реалії війни"... Дід розказував, що і наші, і німці роздягали мертвих... І своїх, і противника... Часто носили чоботи і черевики противника... Казав - у румунів черевики були непогані... Штани та гімнастьорки з френчами носить забороняли - бо свої підстрелить могли... Але якийсь светр з німецької "гуманітарки" (правда, такого слова тоді не використовували), під гімнастьоркою, цілком могли носить...