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Оккупанты снимают штаны с ликвидированных "товарищей" по службе и убегают. ВИДЕО 18+

В Донецкой области, на Лиманском направлении фронта бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сняли, как оккупанты не эвакуировали ликвидированных "сослуживцев", а бросали их и еще и снимали с 200-ых россиян одежду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3775)


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Топ комментарии
+40
Ще раз доказує що кацапота то не люди то худоба.
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06.11.2024 18:17 Ответить
+37
Штани з трупа- модний тренд московії сезону 2024-2025.
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06.11.2024 18:15 Ответить
+32
Якби ж лише штани, так вони ще й труселя прихопили, збоченці.
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06.11.2024 18:17 Ответить
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Штани з трупа- модний тренд московії сезону 2024-2025.
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06.11.2024 18:15 Ответить
асвабадітелі, *** курносі..
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06.11.2024 18:15 Ответить
Ще раз доказує що кацапота то не люди то худоба.
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06.11.2024 18:17 Ответить
Дикий скот
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06.11.2024 23:56 Ответить
Якби ж лише штани, так вони ще й труселя прихопили, збоченці.
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06.11.2024 18:17 Ответить
Красти чужі труси - це в них національна традиція.
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06.11.2024 18:19 Ответить
Чи пройдуть мальчiкi тепер дресс-код до кобзона?
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06.11.2024 18:18 Ответить
Не попало в кадр як після цього знехтували
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06.11.2024 18:19 Ответить
десь дарвін дав в штангу і ветку не дорисував...
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06.11.2024 18:20 Ответить
так він малював еволюції, а не деградації
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06.11.2024 22:37 Ответить
Тепер штанці до дому відправлять... Унітази закінчились.
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06.11.2024 18:25 Ответить
Млять дикари. Уже что только рашисты не творили но все равно продолжают удивлять своей дикостью🤪
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06.11.2024 18:27 Ответить
......А якщо це корейці - то серіал . "мальчіки і труSіки" набуває свіжих та барвистих кольорів .....мля ....
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06.11.2024 18:30 Ответить
З перших кадрів грішним ділом подумав, що затягнуть задубіле тіло ваньки до барлігу для колективної втіхи, але минулося....лише штани з труселями, ймовірно, як сувенір на пам"ять - не усю моральність орками втрачено.
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06.11.2024 18:42 Ответить
Так їх же троє. Якби був один - він би зробив і те, що ви згадали, ну, для втіхи б затягнув один трупачок в барлогу. Тут в сусідній гілці є відос, до один ваньок для захисту від дронів в окопчику передсобою посадив трупачок з закривавленою головою, але в броніку, і намагався прикинутись теж дохлим...
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06.11.2024 21:22 Ответить
Навіщо їм брудні , смердючі штани з мертвого ? Не можу зрозуміти , то огидно , як і самі орки .
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06.11.2024 18:49 Ответить
ну вы блин даете.. они просто проверяют, есть ли у мальчика трусики, чтобы написать правильный заголовок в новостях.
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06.11.2024 19:06 Ответить
А корейці в чому повинні ходити та собак приваблювати?
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06.11.2024 19:20 Ответить
У бліндажі постійно холодно... А при таких умовах ( як і при хронічному голодуванні) люди "опускаються" і дичавіють...
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06.11.2024 19:21 Ответить
То люди? Та невже?
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06.11.2024 20:29 Ответить
Уявляєш? Навіть канібали мають свою мораль та власну "цивілізацію" Вона створена саме на "канібальській" моралі... Наприклад, у папуасів Нової Гвінеї людей їли навіть на початку ХХ ст.! Жертва іменувалася "довгою свинею"...
А дід мій колись розказував, що для них, найжорстокіші бої були між ними та німцями, під Сталінградом, тоді, коли на "нейтралці" виявляли труп убитого коня... Навіть "врукопашну" сходилися - з ножами в руках!
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07.11.2024 07:56 Ответить
Фетишисты-что с них взять?
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06.11.2024 22:21 Ответить
Залишили підготовленого мальчіка для кадирівців
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06.11.2024 19:21 Ответить
Корейців із КНДР потрібно одягати.....
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06.11.2024 21:06 Ответить
Точно як дєди
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06.11.2024 21:28 Ответить
ТОЧНО ПДРЫ !!!
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06.11.2024 23:41 Ответить
Будни орков
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06.11.2024 23:56 Ответить
В прачечную?
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07.11.2024 01:38 Ответить
в министерство культуры
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07.11.2024 07:47 Ответить
Потвори !
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07.11.2024 01:55 Ответить
як заповіл діди, вони теж за трупами доношували
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07.11.2024 05:21 Ответить
Помираючи у людини розслабляються органи. Труп обісраний і обісцяний... Але кацапам штанів не видають. Тому як і в роки революції знімають і штани і чоботи. Народна така поведінка в них, пам'ять дідов каториі ваівалє...
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07.11.2024 07:24 Ответить
Одяг можна випрать та висушить... У ІІ Світову похоронні команди мали завдання роздягать убитих і збирать одяг та взуття... Все передавалося до фронтових пралень. Після цього чистий одяг та взуття передавалося на сортування - до ремонтних майстерень. Після ремонту все передавалося на польові склади - як "замінний фонд". Цю форму використовували, в тому числі, і для обмундирування виписаних з госпіталів солдат. При госпіталях були власні пральні. Там навіть бинти прали та виварювали (для стерилізації) - щоб використать повторно...
Все це - "реалії війни"... Дід розказував, що і наші, і німці роздягали мертвих... І своїх, і противника... Часто носили чоботи і черевики противника... Казав - у румунів черевики були непогані... Штани та гімнастьорки з френчами носить забороняли - бо свої підстрелить могли... Але якийсь светр з німецької "гуманітарки" (правда, такого слова тоді не використовували), під гімнастьоркою, цілком могли носить...
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07.11.2024 09:02 Ответить
Також там могли бути непрості штани, а з кевларовими вставками....
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07.11.2024 09:26 Ответить
Де? Під Сталінградом? Тоді ні слова такого не знали, і матеріалу такого не було...
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07.11.2024 09:39 Ответить
гребани очи.....
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07.11.2024 09:59 Ответить
Ruschweine
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07.11.2024 10:55 Ответить
саме цікаве що у цього лахмітья вже буде третій власник
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07.11.2024 12:41 Ответить
 
 