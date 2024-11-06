Оккупанты снимают штаны с ликвидированных "товарищей" по службе и убегают. ВИДЕО 18+

В Донецкой области, на Лиманском направлении фронта бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сняли, как оккупанты не эвакуировали ликвидированных "сослуживцев", а бросали их и еще и снимали с 200-ых россиян одежду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.