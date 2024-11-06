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Окупанти знімають штани з ліквідованих "товаришів" по службі та тікають. ВIДЕО 18+

На Донеччині, на Лиманському напрямку фронту бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади зафільмували, як окупанти не евакуйовували ліквідованих "товаришів" по службі, а покидали їх та ще й знімали з 200-их росіян одяг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147)


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Топ коментарі
+40
Ще раз доказує що кацапота то не люди то худоба.
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06.11.2024 18:17 Відповісти
+37
Штани з трупа- модний тренд московії сезону 2024-2025.
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06.11.2024 18:15 Відповісти
+32
Якби ж лише штани, так вони ще й труселя прихопили, збоченці.
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06.11.2024 18:17 Відповісти
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Штани з трупа- модний тренд московії сезону 2024-2025.
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06.11.2024 18:15 Відповісти
асвабадітелі, *** курносі..
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06.11.2024 18:15 Відповісти
Ще раз доказує що кацапота то не люди то худоба.
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06.11.2024 18:17 Відповісти
Дикий скот
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06.11.2024 23:56 Відповісти
Якби ж лише штани, так вони ще й труселя прихопили, збоченці.
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06.11.2024 18:17 Відповісти
Красти чужі труси - це в них національна традиція.
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06.11.2024 18:19 Відповісти
Чи пройдуть мальчiкi тепер дресс-код до кобзона?
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06.11.2024 18:18 Відповісти
Не попало в кадр як після цього знехтували
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06.11.2024 18:19 Відповісти
десь дарвін дав в штангу і ветку не дорисував...
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06.11.2024 18:20 Відповісти
так він малював еволюції, а не деградації
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06.11.2024 22:37 Відповісти
Тепер штанці до дому відправлять... Унітази закінчились.
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06.11.2024 18:25 Відповісти
Млять дикари. Уже что только рашисты не творили но все равно продолжают удивлять своей дикостью🤪
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06.11.2024 18:27 Відповісти
......А якщо це корейці - то серіал . "мальчіки і труSіки" набуває свіжих та барвистих кольорів .....мля ....
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06.11.2024 18:30 Відповісти
З перших кадрів грішним ділом подумав, що затягнуть задубіле тіло ваньки до барлігу для колективної втіхи, але минулося....лише штани з труселями, ймовірно, як сувенір на пам"ять - не усю моральність орками втрачено.
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06.11.2024 18:42 Відповісти
Так їх же троє. Якби був один - він би зробив і те, що ви згадали, ну, для втіхи б затягнув один трупачок в барлогу. Тут в сусідній гілці є відос, до один ваньок для захисту від дронів в окопчику передсобою посадив трупачок з закривавленою головою, але в броніку, і намагався прикинутись теж дохлим...
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06.11.2024 21:22 Відповісти
Навіщо їм брудні , смердючі штани з мертвого ? Не можу зрозуміти , то огидно , як і самі орки .
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06.11.2024 18:49 Відповісти
ну вы блин даете.. они просто проверяют, есть ли у мальчика трусики, чтобы написать правильный заголовок в новостях.
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06.11.2024 19:06 Відповісти
А корейці в чому повинні ходити та собак приваблювати?
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06.11.2024 19:20 Відповісти
У бліндажі постійно холодно... А при таких умовах ( як і при хронічному голодуванні) люди "опускаються" і дичавіють...
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06.11.2024 19:21 Відповісти
То люди? Та невже?
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06.11.2024 20:29 Відповісти
Уявляєш? Навіть канібали мають свою мораль та власну "цивілізацію" Вона створена саме на "канібальській" моралі... Наприклад, у папуасів Нової Гвінеї людей їли навіть на початку ХХ ст.! Жертва іменувалася "довгою свинею"...
А дід мій колись розказував, що для них, найжорстокіші бої були між ними та німцями, під Сталінградом, тоді, коли на "нейтралці" виявляли труп убитого коня... Навіть "врукопашну" сходилися - з ножами в руках!
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07.11.2024 07:56 Відповісти
Фетишисты-что с них взять?
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06.11.2024 22:21 Відповісти
Залишили підготовленого мальчіка для кадирівців
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06.11.2024 19:21 Відповісти
Корейців із КНДР потрібно одягати.....
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06.11.2024 21:06 Відповісти
Точно як дєди
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06.11.2024 21:28 Відповісти
ТОЧНО ПДРЫ !!!
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06.11.2024 23:41 Відповісти
Будни орков
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06.11.2024 23:56 Відповісти
В прачечную?
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07.11.2024 01:38 Відповісти
в министерство культуры
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07.11.2024 07:47 Відповісти
Потвори !
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07.11.2024 01:55 Відповісти
як заповіл діди, вони теж за трупами доношували
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07.11.2024 05:21 Відповісти
Помираючи у людини розслабляються органи. Труп обісраний і обісцяний... Але кацапам штанів не видають. Тому як і в роки революції знімають і штани і чоботи. Народна така поведінка в них, пам'ять дідов каториі ваівалє...
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07.11.2024 07:24 Відповісти
Одяг можна випрать та висушить... У ІІ Світову похоронні команди мали завдання роздягать убитих і збирать одяг та взуття... Все передавалося до фронтових пралень. Після цього чистий одяг та взуття передавалося на сортування - до ремонтних майстерень. Після ремонту все передавалося на польові склади - як "замінний фонд". Цю форму використовували, в тому числі, і для обмундирування виписаних з госпіталів солдат. При госпіталях були власні пральні. Там навіть бинти прали та виварювали (для стерилізації) - щоб використать повторно...
Все це - "реалії війни"... Дід розказував, що і наші, і німці роздягали мертвих... І своїх, і противника... Часто носили чоботи і черевики противника... Казав - у румунів черевики були непогані... Штани та гімнастьорки з френчами носить забороняли - бо свої підстрелить могли... Але якийсь светр з німецької "гуманітарки" (правда, такого слова тоді не використовували), під гімнастьоркою, цілком могли носить...
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07.11.2024 09:02 Відповісти
Також там могли бути непрості штани, а з кевларовими вставками....
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07.11.2024 09:26 Відповісти
Де? Під Сталінградом? Тоді ні слова такого не знали, і матеріалу такого не було...
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07.11.2024 09:39 Відповісти
гребани очи.....
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07.11.2024 09:59 Відповісти
Ruschweine
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07.11.2024 10:55 Відповісти
саме цікаве що у цього лахмітья вже буде третій власник
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07.11.2024 12:41 Відповісти
 
 