Окупанти знімають штани з ліквідованих "товаришів" по службі та тікають. ВIДЕО 18+
На Донеччині, на Лиманському напрямку фронту бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади зафільмували, як окупанти не евакуйовували ліквідованих "товаришів" по службі, а покидали їх та ще й знімали з 200-их росіян одяг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+40 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар06.11.2024 18:17 Відповісти Посилання
+37 Jolli Rabbit
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+32 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар06.11.2024 18:17 Відповісти Посилання
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А дід мій колись розказував, що для них, найжорстокіші бої були між ними та німцями, під Сталінградом, тоді, коли на "нейтралці" виявляли труп убитого коня... Навіть "врукопашну" сходилися - з ножами в руках!
Все це - "реалії війни"... Дід розказував, що і наші, і німці роздягали мертвих... І своїх, і противника... Часто носили чоботи і черевики противника... Казав - у румунів черевики були непогані... Штани та гімнастьорки з френчами носить забороняли - бо свої підстрелить могли... Але якийсь светр з німецької "гуманітарки" (правда, такого слова тоді не використовували), під гімнастьоркою, цілком могли носить...