Окупанти знімають штани з ліквідованих "товаришів" по службі та тікають. ВIДЕО 18+

На Донеччині, на Лиманському напрямку фронту бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади зафільмували, як окупанти не евакуйовували ліквідованих "товаришів" по службі, а покидали їх та ще й знімали з 200-их росіян одяг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.