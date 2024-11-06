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Бронемашина окупантів із триколором на даху палає після невдалого штурму на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Воїнам 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та бійцям 54-ої окремої механізованої бригади вдалося зупинити механізований штурм армії Росії на Сіверському напрямку.

По важкій техніці та окупантах працювала українська артилерія, дрони та ПТРК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти знімають штани з ліквідованих "товаришів" по службі та тікають. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18036) штурм (251) знищення (7696) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) 54 окрема бригада (180)


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Топ коментарі
+14
Смерть кацапам!
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06.11.2024 20:03 Відповісти
+14
Чем больше прут - тем больше сдохнут!
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06.11.2024 20:09 Відповісти
+11
Это красиво. Спасибо ВСУ ❤️
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06.11.2024 20:10 Відповісти
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Боже мой , их дохххххща !!!! и техники и орков !!!! и прут и прут !!!!((((
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06.11.2024 19:52 Відповісти
Чем больше прут - тем больше сдохнут!
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06.11.2024 20:09 Відповісти
👍
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07.11.2024 13:16 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.11.2024 20:03 Відповісти
Это красиво. Спасибо ВСУ ❤️
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06.11.2024 20:10 Відповісти
Палучи рашшист-свинособака гранату...
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06.11.2024 20:17 Відповісти
Оптимiстичний кiнець!
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06.11.2024 20:23 Відповісти
Дуже гарно.Це комплексне ураження.Добре що вистачило сил і засобів.Але так буває не завжди.
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06.11.2024 20:45 Відповісти
Змінили би триколор на білий стяг - і жили би .... в Європі....
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06.11.2024 21:09 Відповісти
Гарна робота! Виконавці ви наші герої самі справжні!!!
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06.11.2024 21:37 Відповісти
Красиво..єпічно..
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06.11.2024 23:56 Відповісти
Оце гарно! Продовжуйте!
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07.11.2024 05:03 Відповісти
 
 