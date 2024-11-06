Бронемашина окупантів із триколором на даху палає після невдалого штурму на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Воїнам 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та бійцям 54-ої окремої механізованої бригади вдалося зупинити механізований штурм армії Росії на Сіверському напрямку.
По важкій техніці та окупантах працювала українська артилерія, дрони та ПТРК, повідомляє Цензор.НЕТ.
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