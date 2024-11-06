Бійці 3 ОШБр влучно атакують російських піхотинців скидами боєприпасів. ВIДЕО
Армія Росії знову зазнала втрат внаслідок злагоджених дій бійців 3-ої окремої штурмової бригади. Бійці атакували російських піхотинців влучними скидами боєприпасів. Внаслідок операції — чимало 200-х і 300-х окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи опублікований у телеграм-каналі бригади.
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