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Бійці 3 ОШБр влучно атакують російських піхотинців скидами боєприпасів. ВIДЕО

Армія Росії знову зазнала втрат внаслідок злагоджених дій бійців 3-ої окремої штурмової бригади. Бійці атакували російських піхотинців влучними скидами боєприпасів. Внаслідок операції — чимало 200-х і 300-х окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи опублікований у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Бронемашина окупантів із триколором на даху палає після невдалого штурму на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Має втішити.
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06.11.2024 20:43 Відповісти
Вже втішило...
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06.11.2024 21:11 Відповісти
Біля Білогорівки на Сіверському напрямку українські бійці покрошили рашистський штурмовий накат. Та так, що на пітьмі поширився розголос про "большие потери":

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06.11.2024 21:22 Відповісти
агент "Каштан" на грані провалу. Думаю, ще один чи два таких штурма, і треба буде його виводить.
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06.11.2024 22:29 Відповісти
Обменяем на агента "козыря
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06.11.2024 23:12 Відповісти
козирь дороджчий, більше шкоди Україні завдав, його теж на щось дорого міняти, на Азовців наприклад
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07.11.2024 06:45 Відповісти
Що грае?Hatebreed?
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07.11.2024 00:18 Відповісти
Psychosocial
Slipknot
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07.11.2024 11:28 Відповісти
Точно)))Старий став))..Дякую!)))
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08.11.2024 00:23 Відповісти
 
 