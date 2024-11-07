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Оператор дрона сбросил боеприпас на трех оккупантов, которые подожгли дом в селе. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Гострі картузи" сбросил боеприпас с дрона на трех оккупантов, которые подожгли дом в селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки все оккупанты были ранены. Двое из них смогли отбежать от места взрыва, а один самостоятельно не мог двигаться из-за перебитых ног.

"Трое солдат стоят возле горящего дома и чего-то ждут. Буквально полчаса назад они подожгли этот дом, до сих пор неизвестно, что случилось с хозяевами. Солдаты, ничего не боясь, просто общаются, на одном из них виден российский флажок на груди. Из-за активного горения крыши - много шума, из-за которого не слышно звуков дрона, поэтому оператор плавно залетает со стороны пожара, аккуратно прицеливается, полетел боеприпас, взрыв прямо под ногами поджигателей - и все трое ранены. Двое успевают пробежать под ближайшее дерево и начинают мотать ноги советским жгутом. Третий остался лежать на месте из-за перебитых конечностей, пока его не затащили в подвал", - пишут бойцы в комментарии к записи.

Также смотрите: Оккупант дергает остатком ноги после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19899) дроны (4209)


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Топ комментарии
+25
"розплата" не забарилася.....
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07.11.2024 15:27 Ответить
+20
Так падалі і треба! Бажаю хжохнути і їм, і всім кацапам та зрадникам в муках! Хай палає сволота в пеклі!
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07.11.2024 15:28 Ответить
+13
Ці потвори кацапські роблять усе що заманеться а потім спалюють хати, замітаючи сліди злочинів
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07.11.2024 15:50 Ответить
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"розплата" не забарилася.....
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07.11.2024 15:27 Ответить
От-от! Це їм не 1941-й... Відплата за підпалену хату прилітає негайно...
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07.11.2024 18:57 Ответить
Так падалі і треба! Бажаю хжохнути і їм, і всім кацапам та зрадникам в муках! Хай палає сволота в пеклі!
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07.11.2024 15:28 Ответить
Трошки промазав.
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07.11.2024 15:32 Ответить
Не промазав-три свинособаки поранені...
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07.11.2024 15:44 Ответить
В середику между ними троими было бы ващще збсь.
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07.11.2024 15:47 Ответить
Мені подобається коли свинособаки дохнуть повільно..
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07.11.2024 15:50 Ответить
Та ні. Поранена тільки одна свино-собака. А дві так хутко побігли, що про поранення там не йдеться.
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07.11.2024 16:14 Ответить
Про больовий шок почитайте
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07.11.2024 16:18 Ответить
Троє солдатів стоять біля палаючого будинку і на щось чекають. Буквально пів години тому вони і підпалили цей дім, досі невідомо що сталось з господарями. Солдати нічого не боячись просто спілкуються, на одному з них видніється російський прапорець на грудях. Через активне горіння даху йде багато шуму через який не чутно звуки дрона,тому оператор плавно залітає зі сторони пожежі, акуратно прицілюється, полетів *********, вибух прямо в ногах паліїв і всі троє поранені. Два встигають пробігти під найближче дерево і починають мотати ноги советським джгутом. Третій залишився лежати на місці через перебиті кінцівки, поки його не затягнули у підвал", - пишуть бійці у коментарі до запису. Джерело:
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07.11.2024 16:19 Ответить
хороший касап-дохлий касап....
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07.11.2024 15:43 Ответить
..покажіть це Трумпу та всім бажаючим "сайтісь гдє-та пАсєрєдінє" з ****** - що саме відбувається на окупованих територіях з Українцями, як замітаються сліди повсякчасних злочинів Московії...
- а якби там був палац Трумпа з Меланією та нащадками, чи ЗеЛєнкою та нащадками? - шо би вони-милотворці верещали тоді?..
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07.11.2024 15:43 Ответить
Трамп - це Джавеліни і Три сімки. А Обама давав тільки ковдри. Тому не треба харкати в колодязь
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07.11.2024 16:04 Ответить
Ванья,йди до Йулі..
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07.11.2024 16:21 Ответить
Ти думаєш, що тут всім платять, як тобі? Мені Юля не платить
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07.11.2024 18:18 Ответить
А за що платити дебілу?
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07.11.2024 18:38 Ответить
Юля нікому не платить.
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07.11.2024 20:07 Ответить
до чого тут Обама?..
а Трумп дав "кількадесят джавелінів" і замкнув їх на складах у Карпатах.. а про "три сімки" - не варто пздтіти зелохам ушастим, тут не телелайнофон імені Зєлєнскага-Підєрмачного (принаймні поки шо) - їх надав вже БАЙДЕН..
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07.11.2024 16:34 Ответить
Якось Джавеліни опинились під Києвом у Лютому 2022го. А про Три Сімки сказав американський чиновник Пінкус.
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07.11.2024 18:22 Ответить
Ніт, ну як то - "при чому Обама?"?!
А скажіть-но мені:
1) хто у кацапів ще досі (!!!) краде жарівки у під'їздах?
2) хто їм же паскудить у тих під'їздах із викраденими жарівками у темний час доби (мабуть, щоб його зовсім не було видно)?
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07.11.2024 21:27 Ответить
Ці потвори кацапські роблять усе що заманеться а потім спалюють хати, замітаючи сліди злочинів
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07.11.2024 15:50 Ответить
Ехххх... Трішечки б лівіше -- і була б "миттєва карма"
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07.11.2024 16:17 Ответить
Рашен говноеды.
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07.11.2024 18:27 Ответить
Якийсь слабенький льодяник, двоє втекли так, наче нічого і не сталося.
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07.11.2024 21:51 Ответить
 
 