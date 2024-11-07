Оператор дрона сбросил боеприпас на трех оккупантов, которые подожгли дом в селе. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Гострі картузи" сбросил боеприпас с дрона на трех оккупантов, которые подожгли дом в селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки все оккупанты были ранены. Двое из них смогли отбежать от места взрыва, а один самостоятельно не мог двигаться из-за перебитых ног.

"Трое солдат стоят возле горящего дома и чего-то ждут. Буквально полчаса назад они подожгли этот дом, до сих пор неизвестно, что случилось с хозяевами. Солдаты, ничего не боясь, просто общаются, на одном из них виден российский флажок на груди. Из-за активного горения крыши - много шума, из-за которого не слышно звуков дрона, поэтому оператор плавно залетает со стороны пожара, аккуратно прицеливается, полетел боеприпас, взрыв прямо под ногами поджигателей - и все трое ранены. Двое успевают пробежать под ближайшее дерево и начинают мотать ноги советским жгутом. Третий остался лежать на месте из-за перебитых конечностей, пока его не затащили в подвал", - пишут бойцы в комментарии к записи.

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