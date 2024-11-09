Штурмовики 128-й ОГШБр взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении штурмовая группа 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяла под контроль позиции в посадке, которые удерживала вражеская пехота.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала врага накрыли с воздуха FPV-дронами, при этом несколько россиян сбежали с поля боя. Затем вперед пошли наши штурмовики, которые, приблизившись к укреплениям вплотную, огнем из автоматов, а также ручными гранатами заставили двух оккупантов сдаться в плен. Теперь они пополнят обменный фонд.

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