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Новости Видео Война
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Штурмовики 128-й ОГШБр взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении штурмовая группа 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяла под контроль позиции в посадке, которые удерживала вражеская пехота.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала врага накрыли с воздуха FPV-дронами, при этом несколько россиян сбежали с поля боя. Затем вперед пошли наши штурмовики, которые, приблизившись к укреплениям вплотную, огнем из автоматов, а также ручными гранатами заставили двух оккупантов сдаться в плен. Теперь они пополнят обменный фонд.

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Запорожская область (3076) пленные (2137) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155)


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По хорошему, вместо штурмовой группы справилась бы одна наша высокоточная арта, перемешав бы все рашистские норы и доты снарядами с замедленным взрывателем.
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09.11.2024 01:09 Ответить
Це вже "розібрана" позиція.
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09.11.2024 07:20 Ответить
Тогда можно было просто отправить один танк с ковшом чтобы разровнял и зарыл оставшихся орков в земле. Не обязательно было посылать туда взвод бойцов чтобы орков из под земли доставать
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09.11.2024 10:33 Ответить
Тут вся техника на второй линии в землю закопана для стрельбы с закрытых позиций. Все перемещения только по "серому" и на автотранспорте с РЕБами.
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09.11.2024 14:27 Ответить
не біжи, ванятка, українським полем - хрін тобі це допоможе.
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09.11.2024 01:40 Ответить
Ось такі тут "посадки" самі піньки. Все як на долоні. І піхотинця не сховаєш, не те що техніку.
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09.11.2024 07:22 Ответить
На "чорний дим" повилазили..
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09.11.2024 08:50 Ответить
Тут вся техника на второй линии в землю закопана для стрельбы с закрытых позиций. Все перемещения только по "серому" и на автотранспорте с РЕБами.
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09.11.2024 14:26 Ответить
 
 