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Штурмовики 128-ї ОГШБр узяли в полон двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку штурмова група 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяла під контроль позиції в посадці, які утримувала ворожа піхота.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку ворога накрили з повітря FPV-дронами, при цьому кілька росіян втекли з поля бою. Відтак вперед пішли наші штурмовики, котрі, наблизившись до укріплень впритул, вогнем із автоматів, а також ручними гранатами примусили двох окупантів здатися в полон. Тепер вони поповнять обмінний фонд.

Також дивіться: Воїни 128 ОГШБр знищили дві російські БМП, мінометний розрахунок та групу піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3796) полонені (2314) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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По хорошему, вместо штурмовой группы справилась бы одна наша высокоточная арта, перемешав бы все рашистские норы и доты снарядами с замедленным взрывателем.
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09.11.2024 01:09 Відповісти
Це вже "розібрана" позиція.
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09.11.2024 07:20 Відповісти
Тогда можно было просто отправить один танк с ковшом чтобы разровнял и зарыл оставшихся орков в земле. Не обязательно было посылать туда взвод бойцов чтобы орков из под земли доставать
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09.11.2024 10:33 Відповісти
Тут вся техника на второй линии в землю закопана для стрельбы с закрытых позиций. Все перемещения только по "серому" и на автотранспорте с РЕБами.
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09.11.2024 14:27 Відповісти
не біжи, ванятка, українським полем - хрін тобі це допоможе.
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09.11.2024 01:40 Відповісти
Ось такі тут "посадки" самі піньки. Все як на долоні. І піхотинця не сховаєш, не те що техніку.
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09.11.2024 07:22 Відповісти
На "чорний дим" повилазили..
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09.11.2024 08:50 Відповісти
Тут вся техника на второй линии в землю закопана для стрельбы с закрытых позиций. Все перемещения только по "серому" и на автотранспорте с РЕБами.
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09.11.2024 14:26 Відповісти
 
 