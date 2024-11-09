Штурмовики 128-ї ОГШБр узяли в полон двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку штурмова група 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяла під контроль позиції в посадці, які утримувала ворожа піхота.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку ворога накрили з повітря FPV-дронами, при цьому кілька росіян втекли з поля бою. Відтак вперед пішли наші штурмовики, котрі, наблизившись до укріплень впритул, вогнем із автоматів, а також ручними гранатами примусили двох окупантів здатися в полон. Тепер вони поповнять обмінний фонд.

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