Воїни 128 ОГШБр знищили дві російські БМП, мінометний розрахунок та групу піхотинців. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою пристосованих для скидів протитанкових мін оператори дронів знищили дві російські БМП. Ще однією ціллю українських воїнів став мінометний розрахунок окупантів. Його знищили скидом гранати від РПГ.

Про це повідомили на сторінці бригади, передає Цензор.НЕТ.

"На свою біду, російські мінометники тримали міни надто близько, вони й здетонували для них "прощальним салютом". Таке ж лихо спіткало групу піхотинців, котрі після невдалої атаки задумали сховатися в будівлі зі складом боєприпасів. Один успішний скид із дрона – і боєприпаси вибухнули разом із особовим складом. Одразу четверо росіян – "200". Ще троє піхотинців вирішили сховатися під своєю БМП, однак для FPV-дрона дістати їх виявилося не такою вже й складною задачею. Результат – троє росіян перейшли в розряд "200". І родзинка ролика – заліт FPV-дрона прямо в бліндаж із вибухом і ліквідацією піхоти", – зазначили бійці бригади, додавши, що усі втрати росіян підтверджені даними радіоперехоплення.

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