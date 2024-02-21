Дрони "Дикі шершні" атакують ворожу бронетехніку на південному напрямку. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" атакували ворожі бронемашини на південному напрямку і знищили кілька із них.
Ми продовжуємо збирати кошти для закупівлі нових партій дронів.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олена Ткаченко
показати весь коментар21.02.2024 15:25 Відповісти Мені подобається 6
Василь Воробець
показати весь коментар21.02.2024 16:10 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар22.02.2024 00:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль