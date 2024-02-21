Дрони "Дикі шершні" атакують ворожу бронетехніку на південному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" атакували ворожі бронемашини на південному напрямку і знищили кілька із них.

Дивіться: Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

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