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Дрони "Дикі шершні" атакують ворожу бронетехніку на південному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів "Дикі шершні" атакували ворожі бронемашини на південному напрямку і знищили кілька із них.

Дивіться: Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк та два ЗРК С-60 знищили українські воїни дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

гроші (969) збір (335) дрони (4714) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Гарна робота. Горіть у пеклі, москалі!
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21.02.2024 15:25 Відповісти
Мінус танк,а значить хтось сьогодні залишиться живим!!!
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21.02.2024 16:10 Відповісти
Людвиг не спить!
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22.02.2024 00:53 Відповісти
 
 