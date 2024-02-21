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Дроны "Дикі шершні" атакуют вражескую бронетехнику на южном направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" атаковали вражеские бронемашины на южном направлении и уничтожили несколько из них.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикие Шершни" вражеский ангар с техникой оккупантов. ВИДЕО

Мы продолжаем собирать средства для закупки новых партий дронов.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

деньги (932) сбор (301) дроны (3931) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Гарна робота. Горіть у пеклі, москалі!
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21.02.2024 15:25 Ответить
Мінус танк,а значить хтось сьогодні залишиться живим!!!
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21.02.2024 16:10 Ответить
Людвиг не спить!
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22.02.2024 00:53 Ответить
 
 