Дроны "Дикі шершні" атакуют вражескую бронетехнику на южном направлении. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" атаковали вражеские бронемашины на южном направлении и уничтожили несколько из них.
Мы продолжаем собирать средства для закупки новых партий дронов.
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Олена Ткаченко
показать весь комментарий21.02.2024 15:25 Ответить Мне нравится 6
Василь Воробець
показать весь комментарий21.02.2024 16:10 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.02.2024 00:53 Ответить Мне нравится 0
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