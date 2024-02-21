Дроны "Дикі шершні" атакуют вражескую бронетехнику на южном направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" атаковали вражеские бронемашины на южном направлении и уничтожили несколько из них.

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