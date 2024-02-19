РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5632 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 148 8

Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили вражеский танк и два зенитно-артиллерийских комплекса С-60.

Смотрите также: Уничтожение вражеского танка двумя дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Сообщество Цензор.НЕТ продолжает поддерживать украинских воинов и готовит новые партии FPV-дронов "Дикі Шершні".

Присоединиться к сбору средств можно по реквизитам:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Бойцы подразделения "Команчі" из 40-й ОАБр за месяц уничтожили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3977) Отдельная президентская бригада (70) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Операторам БПЛА мій РЕСПЕКТ! Красиво, влучно, майстерно!
показать весь комментарий
19.02.2024 13:29 Ответить
"зрк с-60" розробка 1944 року...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:29 Ответить
+ 100!
з редакторами на Цензорі катастрофа!

С-60 це не ЗРК, бо НЕ має ракет!
А складається із 6 (шести) гармат ЗУ-57 (гарна гармата!), РЛС та дизеля для електроживлення

Редактор, виправ косяки, будь ласка!
показать весь комментарий
19.02.2024 13:37 Ответить
👍
показать весь комментарий
19.02.2024 17:02 Ответить
Зенитная 57 мм пушка как-то превратилась в ЗРК.
показать весь комментарий
19.02.2024 13:34 Ответить
+ 100 !
і помножилась на шість, бо в зенітному (а не ЗРК !) комплексі С-60 батарея з 6-ти гармат ЗУ-57
показать весь комментарий
19.02.2024 13:41 Ответить
Все правильно, але гармати називаються АЗП-57 (АЗГ-57)
показать весь комментарий
19.02.2024 14:15 Ответить
Обслуга перехристилась.
показать весь комментарий
19.02.2024 14:29 Ответить
 
 