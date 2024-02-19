Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили вражеский танк и два зенитно-артиллерийских комплекса С-60.

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Сообщество Цензор.НЕТ продолжает поддерживать украинских воинов и готовит новые партии FPV-дронов "Дикі Шершні".

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