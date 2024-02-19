Вражеский танк и два ЗРК С-60 уничтожили украинские воины дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО
Операторы беспилотников подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні" уничтожили вражеский танк и два зенитно-артиллерийских комплекса С-60.
Сообщество Цензор.НЕТ продолжает поддерживать украинских воинов и готовит новые партии FPV-дронов "Дикі Шершні".
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з редакторами на Цензорі катастрофа!
С-60 це не ЗРК, бо НЕ має ракет!
А складається із 6 (шести) гармат ЗУ-57 (гарна гармата!), РЛС та дизеля для електроживлення
Редактор, виправ косяки, будь ласка!
і помножилась на шість, бо в зенітному (а не ЗРК !) комплексі С-60 батарея з 6-ти гармат ЗУ-57