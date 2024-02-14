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Уничтожение вражеского танка двумя дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины ударного подразделения "Булава" отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого атаковали танк оккупантов двумя FPV-дронами "Дики Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7023) Отдельная президентская бригада (70) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Запалили мангал. Дякуємо ЗСУ.
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14.02.2024 18:45 Ответить
українці завжди воювали обалденно,
а зараз мають всі причини воювати щє обалденніше.
так шо, кацапня, без образ - будете порвані на лапті і буде свято в хаті!
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14.02.2024 18:53 Ответить
 
 