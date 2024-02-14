Уничтожение вражеского танка двумя дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Воины ударного подразделения "Булава" отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого атаковали танк оккупантов двумя FPV-дронами "Дики Шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.
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а зараз мають всі причини воювати щє обалденніше.
так шо, кацапня, без образ - будете порвані на лапті і буде свято в хаті!