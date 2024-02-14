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Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни ударного підрозділу "Булава" окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького атакували танк окупантів двома FPV-дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.

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Дивіться: Український дрон добиває російську БМП на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7342) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Запалили мангал. Дякуємо ЗСУ.
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14.02.2024 18:45 Відповісти
українці завжди воювали обалденно,
а зараз мають всі причини воювати щє обалденніше.
так шо, кацапня, без образ - будете порвані на лапті і буде свято в хаті!
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14.02.2024 18:53 Відповісти
 
 