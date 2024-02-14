Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Воїни ударного підрозділу "Булава" окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького атакували танк окупантів двома FPV-дронами "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.
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а зараз мають всі причини воювати щє обалденніше.
так шо, кацапня, без образ - будете порвані на лапті і буде свято в хаті!