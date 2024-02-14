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Український дрон добиває російську БМП на Луганщині. ВIДЕО

Українські бійці біля села Білогорівка Луганської області влучним скидом боєприпасу з дрона добили покинуту російську БМП.

Відповідне відео бійці опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції, валяються у лісосмузі на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) БМП (413) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+14
Слава нашим Героям! Бийте вражину кацапську,нищіть їхню техніку! Амінь!
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14.02.2024 17:36
+12
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14.02.2024 17:43
+6
Як кажуть євреї:

- Може, ще можна відремонтувати?
- Ні, в такому стані тільки продати!

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14.02.2024 17:42
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Слава нашим Героям! Бийте вражину кацапську,нищіть їхню техніку! Амінь!
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14.02.2024 17:36 Відповісти
Як кажуть євреї:

- Може, ще можна відремонтувати?
- Ні, в такому стані тільки продати!

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14.02.2024 17:42 Відповісти
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14.02.2024 17:53 Відповісти
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14.02.2024 17:43 Відповісти
Совещание на дне? Или это, может быть, зрители концерта Кабздона в первом ряду?
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14.02.2024 18:27 Відповісти
Адмирал Макарав московитів не на дні. Потрібно замінити на крейсер Москва та інші яі на дні зараз
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14.02.2024 19:26 Відповісти
А шашлик на мангалі нікому смажити... От на#уя вони це залізячча сюди приперли?
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14.02.2024 17:59 Відповісти
Ну так кто на шашлычки приглашал весной 22 года?
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14.02.2024 18:34 Відповісти
Шкода , що кацапи втекли із БМП 😕
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14.02.2024 18:11 Відповісти
Это точно. Но насколько далеко они убежали? Судя по результатам ударов наших дронов топлива у них уже не было.
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14.02.2024 18:33 Відповісти
Білогорівка була, сподіваюсь ще буде, місцевий рай для відпочинку ...
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14.02.2024 18:13 Відповісти
мені нравиця як воно горить. тіко чому ніхто не суєтиця?
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14.02.2024 19:19 Відповісти
Коли дія дронів успішна,*крутять кіно* досхочу,а буває частенько обривають.
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14.02.2024 19:52 Відповісти
 
 