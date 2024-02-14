Український дрон добиває російську БМП на Луганщині. ВIДЕО
Українські бійці біля села Білогорівка Луганської області влучним скидом боєприпасу з дрона добили покинуту російську БМП.
Відповідне відео бійці опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 ПравдаЛюбка
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+12 YU ST
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+6 Валерий Козырь #402429
показати весь коментар14.02.2024 17:42
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